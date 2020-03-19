減少職業看病族 趁這波疫情趕緊做分級醫療

職業看病族減少到醫院就診，但醫界憂心疫情結束，這些族群又將重返醫院，醫界建議加強區域醫療網，落實分級醫療，或是非處方用藥到醫院領藥需提高價格，更重要的是要提升民眾的「健康知能」，趁這波疫情建立制度，讓輕重症得以真正分流。

衛福部嘉義醫院長黃元德認為，我國健保大多數症狀都能給付，導致許多人一窩蜂往醫院跑，例如醫師才能開得藥叫「處方用藥」，健保藥局藥師開得藥稱作「指示用藥」，在國外，若由醫師開藥要診療費，藥費另計，因此若非處方用藥，多數人都會選擇到社區健保藥局。

他說，但台灣因健保制度，在醫院拿藥多半最高只有二百元，應加強宣導指示用藥到社區健保藥局購買，或是健保改變給付方式，例如只有大病能夠給付。

黃元德說，但健保不全面給付，要搭配的就是提升民眾的「健康知能」，小病到診所，大病到醫院，落實分級醫療，但也要避免民眾忌諱就醫，大病拖成小病，並保障弱勢族群，不要因高額的醫療費而不就醫。

嘉義基督教醫院外展中心表示，每個醫師都有忠實患者，患者看病只信任這個醫師，當他到醫院掛號，願意負擔更多掛號費、部分負擔，實在無法拒絕就診，但這絕對影響醫院經營及資源。

嘉基四年前開始推「嘉基體系醫療聯盟」，和衛福部嘉義醫院等多家醫院策略聯盟，並和嘉義72家診所組「醫療群」合作，落實小病看診所、需要再轉診大醫院的分級醫療觀念。

患者到嘉基就診時，醫師會建議下次可到到另一醫療院所看診，首次可免掛號費，也可直接在嘉基幫患者掛號，患者若有需要可隨時轉診回嘉基，這不僅方便患者掛號，也節省掛號費、部分負擔。