疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

新冠肺炎疫情延燒，全台各大醫院管制嚴格，大量減少看病人潮，醫護人員戲稱的「職業看病族」也隨即消失，他們過去常常小病小痛就來掛號，或是上急診，醫院無法拒絕病人，造成醫院總是大排長龍，如今醫院空空蕩蕩，醫護人員直言，在分級醫療下，「這才是醫院該有的樣子」。

50歲李姓男子每天都覺得身體不舒服，上午都會到衛福部嘉義醫院門診區報到，輪流徘徊在家醫科、內科，要看到醫生才安心，近日因疫情入院管制嚴格，李男不見蹤影。

8旬陳姓老翁白天以「醫院為家」，輪流在眼科、中醫科和復健科掛號，他常說在醫院才放心，現在家人擔心疫情，都不讓他每天往醫院跑。

不只醫院，消防員也很有感，「看病叫車常客不見了！」一位嘉義縣消防員說，過去有男子每次喝醉酒就叫救護車，藉口頭痛、腹痛要求送急診，每周數次、甚至1天打2次119叫車，不聽消防員勸說，甚至生氣抱怨消防隊不想救他，另有一些輕症、慢性病，或連痔瘡流血都叫救護車的人，自有新冠肺炎疫情後幾乎都不見了。

健保署統計，2018年因為「輕症」掛急診的病患高達106萬人次，占整體急診的15%，不過隨著疫情延燒，嘉義各大醫院與去年同期相比都減少3成的門診量。台南成大醫學中心門診大約減少20%，衛福部台南醫院昔日總是爆滿的停車場，如今停不到一半。

成大醫學中心指出，從急診可以看出輕症的患者變少，傷檢3、4級減少，但比較嚴重的1、2級增加。嘉義基督教醫院骨科醫師趙麟宇也說，以往有人只是肌肉酸痛就來掛號，真正需要複診、照Ｘ光片的病人常常排兩三周才能掛到號，如今醫療資源得以被有效分配。

嘉義長庚急診科主任醫師林稜傑觀察，在急診的職業看病族主要分作兩大族群，其一是病患不知道掛什麼科才好，乾脆跑來急診，其二是常自覺不舒服的慢性病長者，因子女沒時間陪看病，帶來掛急診較快，這些現在多已不復見。

衛福部嘉義醫院長黃元德說，太多輕症患者來醫院，除了排擠醫療資源外，也會使醫學中心的資深教授忙於看病，無暇做研究，希望能因應疫情建立制度，別再小病大病都往醫院跑。 各大醫院最近少了職業看病族，醫院顯得空蕩，但醫護人員直言「這才是醫院該有的樣子」。記者李承穎／攝影