新娘不顧疫情去蜜月、嗆17萬誰賠 他秀放棄報名書被讚爆

新冠肺炎疫情在國外持續擴大，仍有民眾不甘損失團費，仍堅持出國。一名網友也跑到德國度蜜月，並嗆批評的人是不是要賠她17萬團費。另一名同樣損失17萬的網友秀出取消報名書，獲得一片讚賞。

一名網友在Dcard發文，指在Instagram上看到有人現正在德國度蜜月，還每天更新貼文和限時動態，有網友批評怎這麼自私，對方回嗆如果可以不出國也不會出，但旅行社不給退費，若不去就要賠17萬，難道要網友賠？她還加碼抱怨旅行中全程戴口罩、很多店都沒開、景點空城，也都很讓人不爽。

網友去德國度蜜月，和批評她的網友互嗆。圖取自Dcard

一名PTT鄉民表示自己2月下旬本來也要參加奧捷團度蜜月，但因為某些原因放棄不去，每人損失8.5萬，兩人加起來也是剛好17萬。他表示奧地利現在也上千人確診了，幸好沒有當台灣人的豬隊友，他還貼出取消旅行社的報名同意書以茲證明。

網友放棄2月的歐洲團，秀出同意取消報名書。圖取自PTT

網友大讚：「錢再賺就有，命只有一條」、「兩害相權取其輕是明智的」、「反觀上面那一位……」、「謝謝你的共體時艱」、「真的沒必要為了幾萬塊賠上健康」，還有人補充，如果旅客是因擔心疫情不去，旅行社都會寫成「個人因素」。