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氣象局：中部以北降雨持續 周末高溫飆到30度

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中部以北降雨持續。圖／取自氣象局網站
中部以北降雨持續。圖／取自氣象局網站

今天中部比北清晨仍偏涼，不過，白天開始各地高溫回升。中央氣象局指出，本周天氣大致穩定，周末不只南部地區、大台北高溫也可能達到30度，屬於炎熱的天氣。下周三前各地大多為多雲到晴的穩定天氣。

氣象局預報員陳建安表示，今天有一道鋒面接近，再加上華南雲雨系東移，今天台灣中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫陣雨，北台灣降雨的時間比較長。清晨台中、苗栗以北地區開始在下雨，預計今天雨勢會持續，南部則是多雲的天氣。

陳建安說，鋒面明天通過，剩下微弱的東北風影響，在迎風面地區仍有局部短暫雨。因為降雨狀況比今天緩和，所以各地高溫都比今天高，北部、東半部落在25到27度之間，中南部29到30度。

周末天氣穩定、水氣少，各地都是多雲到晴的天氣。陳建安說，僅東半部地區有局部短暫雨，且這兩天風向偏南風，天氣也比較溫暖，各地高溫都可以達28度以上，大台北、中南部更可能達30度。

下周天氣，陳建安說，下周一東北風稍微增強，可是沒有很強，北部、東半部地區有短暫雨。氣溫方面，北部、東半部因降雨，高溫下降約24到26度，中南部仍持續溫暖，高溫可到29、30度，下周二、周三各地大多屬於多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨。

陳建安提醒，今起未來7天，西半部、金門馬祖清晨多霧，可能影響能見度，要特別留意。

高溫 氣象局 天氣動態

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