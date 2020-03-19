彭啟明：周末天氣大轉變 偏南風悶熱

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天上半天台中以北、東北部、東部還會有一波降雨發生，雨勢不會很大，晚上降雨會趨緩，周末台灣轉為偏南風，天氣大轉變，各地天氣穩定。

彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天另外一道冷鋒正逐漸東移並逐步南下，白天會掠過台灣北部往東移動，這道冷鋒的位置仍偏北，但會順勢把廣東福建附近的鋒面雲系帶往東，台灣附近的鋒面結構會明顯增強。上半天在台中以北、東北部、東部還會有一波降雨發生，雨勢仍然不會很大，但會有陰陣雨，靠山區的雨量會略大，中南部受影響較小，是多雲到晴的天氣。

他說，今天晚上開始鋒面逐漸往東移動，台灣附近的東北風稍增強，降雨會集中在迎風面的北部、東北部、東部，降雨也會趨緩。周五仍受東北到偏東風影響，迎風面的新北、基隆、台北到宜花這附近，仍偶有局部短暫雨發生，但預期會逐步轉晴回溫。

彭啟明指出，周六日兩天是大轉變，受到高壓東移影響，台灣附近改為偏南風，各地天氣穩定。會回溫感覺有點悶熱。下周日晚間到下周一，可能有道微弱鋒面再掠過，又轉陰沉偶雨，再度降溫。

彭啟明提醒，過去這一兩天的空氣品質不大好，西半部的空氣品質較差，北部在新北市及台北市都有不少測站已經到達敏感族群不健康等級，中南部空氣更差。

中央氣象局說，今天鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣仍不穩定。上半天中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，雨勢不強、是一波一波的降雨，其中北台灣的降雨有時較為明顯，外出請攜帶雨具備用，南部平地則是多雲的天氣。

氣象局指出，降雨狀況在下半天起會逐漸好轉，慢慢轉為北部、東半部局部降雨的天氣型態；溫度方面，北部及宜花天氣稍濕涼，高溫23至25度，中南部及台東26至28度，但早晚稍涼，各地低溫在27至30度間。