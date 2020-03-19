吳德榮：今北台灣降雨明顯 明轉晴

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面在台灣附近，中部以北及東半部有局部陣雨，氣溫稍降，明天天氣會好轉。

吳德榮指出，今晨衛星雲圖顯示，鋒面上厚實雲系從台灣北部海面向西延伸至華南，台灣出現降雨空檔。由於台灣仍在鋒面前暖空氣內、氣溫較昨晨略升。今天中部以北及東半部有局部陣雨，南部雲量增多；各地白天氣溫稍降。明天鋒面減弱、水氣減少，天氣好轉；西半部多雲時晴，東半部及山區有局部短暫雨。

到了周末，各地多雲時晴，氣溫回升，白天微熱早晚涼；山區偶有零星短暫降雨的機率。下周一另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，但對其他地區影響小。下周二、三微弱鋒面就遠離了，各地多雲時晴，氣溫回升。

中央氣象局說，今天鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣仍不穩定。上半天中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，雨勢不強、是一波一波的降雨，其中北台灣的降雨有時較為明顯，外出請攜帶雨具備用，南部平地則是多雲的天氣。

氣象局指出，降雨狀況在下半天起會逐漸好轉，慢慢轉為北部、東半部局部降雨的天氣型態；溫度方面，北部及宜花天氣稍濕涼，高溫23至25度，中南部及台東26至28度，但早晚稍涼，各地低溫在27至30度間。