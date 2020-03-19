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懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭醫院婦產科主任沈國壽為孕婦(非當事人)產檢。圖／沈國壽提供
為恭醫院婦產科主任沈國壽為孕婦(非當事人)產檢。圖／沈國壽提供

苗栗縣一名年近40歲的婦人日前深夜時突然腹痛如絞，到頭份市為恭紀念醫院急診，婦產科主任沈國壽會診時發現對方竟是懷孕陣痛且即將生產；婦人多年前生過一胎，但這次懷孕她根本不知道，結果以自然生產方式產下男嬰，3天後開心抱著「意外」生下的健康寶寶出院返家。

沈國壽行醫多年，這是第二次碰上孕婦臨盆前卻毫不知情的案例。他說，這名39歲婦人15日凌晨因劇烈腹痛到醫院急診，他發現對方是產前出現陣痛，但婦人完全不知道自己懷孕。

婦人因怕痛，生第一胎時採剖腹產，知道是懷孕陣痛後，也要求醫生立即開刀，沈國壽幫她做內診，認為可以嘗試VBAC(剖腹產後陰道自然生產)，結果婦人以自然生產方式順利生下第二胎。

沈國壽指出，懷孕即將臨盆仍不自知的婦女，大多體型較胖，且因有多囊性卵巢，月經常會不規則，這名婦人懷孕後起初斷斷續續還有月經，後來沒有，因以前也曾有過這情況，所以她不以為意，一直不知道自己是懷孕。

婦人第一胎剖腹產下的男孩已經是小五、小六的年紀，事隔十多年又生下第二胎，家人雖意外，但婆婆和她都很高興，3天後出院開心地抱著「弟弟」回家休養。

沈國壽說，以往他也曾遇過一名年近30歲的女子因腹痛，由交往3個月的男友陪同到醫院，檢查發現她也是懷孕快生產，這情況讓2人都很驚訝，男子更是錯愕「怎麼交往3個月就要做爸爸了！」，雖然孩子不是自己的，但她男友還是大度地說「沒關係」。

懷孕 腹痛 婦產科

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