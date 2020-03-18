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好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
網友在臉書社團分享賣場部分貨架空蕩蕩的畫面。圖／擷取臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
網友在臉書社團分享賣場部分貨架空蕩蕩的畫面。圖／擷取臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

新冠肺炎疫情持續升溫，尤以歐美地區更是朝向高峰，近期確診數不斷暴增，全球各地陸續傳出瘋搶物資的訊息畫面，有網友也發現，台灣超市賣場今晚似乎也出現一波搶購潮，通路業者表示，目前並未觀察到有搶購潮，賣場一定會盡量滿足消費者購物需求，呼籲民眾勿慌、勿搶、勿囤。

「是不是大家看完疫情記者會都跑出來備貨了！」，有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」po文：「定期去補貨買衛生紙，開車排隊進停車場等了約15分，進賣場發現KIRKLAND三層衛生紙售完了，想說買個雞塊結果連雞塊也快被掃空，結帳完離開發現外面排隊的車已經排一大圈了，一度以為今天是假日...」。

「似乎是因為連日確診個案多了心裏會慌吧！」，Po文一出，引起版上會員兩種不同的熱烈討論，「台灣防疫超前、囤貨也超前」、「晚上去衛生紙都買不到….」，衛生紙之外，網友也表示「平常滿滿的吐司晚上去看一條不剩」。

有人驚恐有人保持理性：「台灣不是鬼島是神島…」、「要對阿中部長有信心啊！」、「為什麼要搶衛生紙..好難懂！」，不少網友呼籲大家要冷靜面對訊息來源，不要再搶衛生紙啦！覺得「疫情當前，因恐慌去囤貨，反而暴露在人多密閉空間的風險，真的不需要這樣」、「別相信不實的糧食短缺假消息，台灣目前還沒這麼慘」。

稍早在另一個臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，也有會員分享門市出現部份架上空蕩蕩的po文，該社團版主晚間貼文公告：「呼籲大家不要過度囤貨，購買食物適量就好，台灣還很安全。」版主此舉，多數網友也給予肯定：「任何社團社群都要有社會責任，不應引起大家恐慌」。比起驚恐買不到商品的網友，更多網友理性回應：「我們家附近全聯滿滿的….」、「大家要冷靜、台灣加油！」、「買需要的就好…」。

衛生紙 疫情

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