快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

高公局：清明連假高乘載管制 請依圖形化標誌行駛

聯合報 / 記者董俞佳╱即時報導
高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。圖╱高公局提供
高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。圖╱高公局提供

高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高速公路局在實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化預告標誌，事先提醒用路人。至於交流道入口處，仍維持文字型之紅底白字禁制性告示牌，以明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

高公局表示，圖形化高乘載管制預告標誌內容主要為「路線編號」、「路線方位」及「3人乘坐小型車之圖案及文字」，再結合「管制日期及時段」附牌，內容簡潔易懂，可供用路人快速判讀，更有利於外籍駕駛理解措施內容。至於在高乘載管制交流道入口處的標誌，因須作為員警執法依據，則維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

清明連假國道實施高乘載管制時段與路段如下：

一、4月2日，7至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

二、4月2、3日，每日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。

三、4月4、5日，每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

四、連假前兩周之星期日(22、29日)北向高乘載管制時段亦比照連假調整為14-21時。

高乘載管制 連假

延伸閱讀

烏山頭水庫清明連假4天 醫護包含志工、12歲兒童免門票

清明前2個周末 國道優惠

清明國道估比往年塞 早兩周休掃墓全線單一費率再七折

提前掃墓享優惠 清明連假前兩周休採單一費率七折收費

相關新聞

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

交通部觀光局長周永暉稍早在臉書上表示，配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，觀光局已通函各大業者，自19日零...

明搭車需求暴增十倍！桃機擴大防疫車隊能量

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天開始，限制非本國籍人士入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天。交通部長林...

高公局：清明連假高乘載管制 請依圖形化標誌行駛

高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高速公路局在實施高乘載管制之交流道入口前設...

超暖！華航4月30日前出發不限航點免費退改票一次

新冠肺炎在全球肆虐，中華航空今天公布最新改票退票作業辦法，全面航點機票一律免費退改票，但團體行程及特殊折扣機票不適用。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

台中大餐廳因疫情推元氣外帶餐 捐出10％為台灣加油

新冠肺炎疫情增溫，台中大型餐廳業績大受影響，約有三到五成降幅，取而代之是外送、外帶服務，業者因應疫情，桌菜外送或外帶服務...

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

美式賣場好市多（Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。

影／發燒客禁入！乘客體溫超過38度 北捷將強制送醫

為了防堵疫情擴散，台北捷運公司防疫再升級！台北車站的所有刷卡閘門出入口增設紅外線熱顯像儀，未來旅客只要走過刷卡閘門，體溫...

影／珍貴海洋生態攝影展 海洋台灣作者：不要成遺照

想看台灣海底生物有多美及台灣海洋與生物所面臨的危機為何嗎？透過國立海洋科技博物館與經典雜誌合作辦理的「台灣海洋全紀錄攝影...

防疫總動員！故宮北院延長周一休館至4月底

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，國立故宮博物院為強化各項防疫及整備作業，今日宣布延長調整開放時間的措施：北...

席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表...

影／拒絕尷尬！呱吉教正確打招呼

新冠肺炎席捲全球，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享，以前跟人合照完都習慣要握手，但最近因疫情的關係，合照完都有感受到一...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

不是詐騙訊息！ 「口罩2.0」預購資訊更正通知長這樣

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

鵝被石虎入侵嚇到「剉青屎」 苗栗縣今年擴大生態給付

旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。