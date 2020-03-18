高公局：清明連假高乘載管制 請依圖形化標誌行駛

高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高速公路局在實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化預告標誌，事先提醒用路人。至於交流道入口處，仍維持文字型之紅底白字禁制性告示牌，以明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

高公局表示，圖形化高乘載管制預告標誌內容主要為「路線編號」、「路線方位」及「3人乘坐小型車之圖案及文字」，再結合「管制日期及時段」附牌，內容簡潔易懂，可供用路人快速判讀，更有利於外籍駕駛理解措施內容。至於在高乘載管制交流道入口處的標誌，因須作為員警執法依據，則維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

清明連假國道實施高乘載管制時段與路段如下：

一、4月2日，7至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

二、4月2、3日，每日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。

三、4月4、5日，每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

四、連假前兩周之星期日(22、29日)北向高乘載管制時段亦比照連假調整為14-21時。