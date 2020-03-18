明搭車需求暴增十倍！桃機擴大防疫車隊能量

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天開始，限制非本國籍人士入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天。交通部長林佳龍說，經推估搭車需求是先前十倍以上，已指示桃園機場擴大防疫車隊能量。

林佳龍在臉書上表示，「6例、8例、10例、21例！」新冠肺炎境外移入個案逐日增加，國人這幾天都感到不安。歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣。

林佳龍說，據估單明天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，扣除自行開車或親友接送，推估約有6000位民眾，需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的十倍以上。

林佳龍說，為此他一早就指示桃機，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將原有的防疫車隊由原本的200輛計程車、20輛租賃車，擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁。

林佳龍說從桃機入境的居家檢疫旅客請配合分流。往雙北、基隆、桃園、新竹搭防疫計程車；往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮的搭防疫租賃車；往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東搭乘桃機安排的定時、定點防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。

林佳龍說交通部也要求，全程必須配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客。

最後，林佳龍提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。