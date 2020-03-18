快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明搭車需求暴增十倍！桃機擴大防疫車隊能量

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
民眾搭乘防疫車隊的需求提高。聯合報系資料照
民眾搭乘防疫車隊的需求提高。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天開始，限制非本國籍人士入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天。交通部長林佳龍說，經推估搭車需求是先前十倍以上，已指示桃園機場擴大防疫車隊能量。

林佳龍在臉書上表示，「6例、8例、10例、21例！」新冠肺炎境外移入個案逐日增加，國人這幾天都感到不安。歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣。

林佳龍說，據估單明天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，扣除自行開車或親友接送，推估約有6000位民眾，需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的十倍以上。

林佳龍說，為此他一早就指示桃機，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將原有的防疫車隊由原本的200輛計程車、20輛租賃車，擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁。

林佳龍說從桃機入境的居家檢疫旅客請配合分流。往雙北、基隆、桃園、新竹搭防疫計程車；往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮的搭防疫租賃車；往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東搭乘桃機安排的定時、定點防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。

林佳龍說交通部也要求，全程必須配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客。

最後，林佳龍提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。

林佳龍 居家檢疫 計程車

延伸閱讀

新人事挨批落選人 江啟臣嗆：去問蘇貞昌陳其邁林佳龍

林佳龍：疫情衝擊比預期嚴重 航空業紓困至少需300億

影／疫情衝擊大！交通部擬紓困計畫2.0 投3百億救航空業

生煤條例林佳龍任內制定 民眾黨批：藍綠換位置換腦袋

相關新聞

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

交通部觀光局長周永暉稍早在臉書上表示，配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，觀光局已通函各大業者，自19日零...

明搭車需求暴增十倍！桃機擴大防疫車隊能量

中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天開始，限制非本國籍人士入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天。交通部長林...

高公局：清明連假高乘載管制 請依圖形化標誌行駛

高公局今天指出，清明連假期間，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高速公路局在實施高乘載管制之交流道入口前設...

超暖！華航4月30日前出發不限航點免費退改票一次

新冠肺炎在全球肆虐，中華航空今天公布最新改票退票作業辦法，全面航點機票一律免費退改票，但團體行程及特殊折扣機票不適用。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

台中大餐廳因疫情推元氣外帶餐 捐出10％為台灣加油

新冠肺炎疫情增溫，台中大型餐廳業績大受影響，約有三到五成降幅，取而代之是外送、外帶服務，業者因應疫情，桌菜外送或外帶服務...

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

美式賣場好市多（Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。

影／發燒客禁入！乘客體溫超過38度 北捷將強制送醫

為了防堵疫情擴散，台北捷運公司防疫再升級！台北車站的所有刷卡閘門出入口增設紅外線熱顯像儀，未來旅客只要走過刷卡閘門，體溫...

影／珍貴海洋生態攝影展 海洋台灣作者：不要成遺照

想看台灣海底生物有多美及台灣海洋與生物所面臨的危機為何嗎？透過國立海洋科技博物館與經典雜誌合作辦理的「台灣海洋全紀錄攝影...

防疫總動員！故宮北院延長周一休館至4月底

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，國立故宮博物院為強化各項防疫及整備作業，今日宣布延長調整開放時間的措施：北...

席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表...

影／拒絕尷尬！呱吉教正確打招呼

新冠肺炎席捲全球，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享，以前跟人合照完都習慣要握手，但最近因疫情的關係，合照完都有感受到一...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

全聯We Sweet宇治抹茶舖開張！富士山奶凍初登場

不是詐騙訊息！ 「口罩2.0」預購資訊更正通知長這樣

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

鵝被石虎入侵嚇到「剉青屎」 苗栗縣今年擴大生態給付

旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。