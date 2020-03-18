明起限制非本國籍人士入境 外籍漁工進退兩難

全球新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布，明起限制非本國籍人士入境，重要履約仍被允許，暫停非必要入境；我國近海漁業近萬漁工現在動彈不得，農委會表示，將與勞動部溝通，請勞動部評估，若外籍漁工履約已經到期者，因應疫情，是否可以暫緩返國，紓解近海漁業缺工壓力。

農委會副主委陳添壽表示，現階段盤點合法登記的外籍漁工有9600多人，中央疫情指揮中心宣布明天零時起，限制非本國籍人士入境，也因此原本申請中的外籍漁工，就算履約來到台灣，也要先居家檢疫14天，也就因此暫緩來台。

陳添壽表示，過年後就盤點有400名大陸漁工因為疫情回不來，之前原本想從其他國籍的漁工替代申請，現在可能也暫時沒有辦法，為紓解近海漁業的缺工困境，會與勞動部溝通，現階段已經在台灣的外籍漁工，若履約已經到期了，因應現在的特殊防疫時期，是不是可以合約先展延，先留在台灣協助。

他說，外籍漁工契約一簽三年，上限是12年，若勞動部同意，就展延到疫情趨緩後，就可以為漁工缺工解套，否則現階段若合約到期的外籍漁工，可能要返國交通都受阻，因此會請勞動部評估，若漁工願意留下，是否可以先展延合約，待疫情趨緩後再返國，也稍稍紓解漁業缺工的壓力。