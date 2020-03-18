台中大餐廳因疫情推元氣外帶餐 捐出10％為台灣加油

新冠肺炎疫情增溫，台中大型餐廳業績大受影響，約有三到五成降幅，取而代之是外送、外帶服務，業者因應疫情，桌菜外送或外帶服務業績成長三到四成。寶麗金餐飲集團主廚池一明今天說，寶麗金餐飲集團台中崇德店與市政店，因應疫情推出「元氣外帶組合餐」，有4人份與6人份合菜可供選擇，每賣出1份都將提撥10%，捐給疾管署防疫基金，一起為台灣加油。

寶麗金餐飲集團營運長王君萍表示，最近常有主顧客來電表示，很想吃寶麗金的桌菜，但又不敢出門聚餐，寶麗金決定推出4人份與6人份的桌菜外送與外帶服務，以滿足老顧客的需求。

王君萍說，台中崇德店與市政店分別推出「主廚元氣外帶組合餐」，4人合菜餐點，包括「港式掛爐三味盤」、「乾煎豉油生抽蝦」、「醋香蜜嫩子排」、「銀杏百合碧綠蔬」、「珍珠櫻花糯米糕」及「文蛤火腩鱘魚湯」，即日起至4月底，4人份合菜每套2500元、6人份合菜每套3500元，由計程車專屬免費外送到府。

王君萍表示，活動期間，每賣出1份「元氣外帶組合餐」，都將提撥10%，捐給衛生福利部疾病管制署作為防疫基金，一起為台灣加油。