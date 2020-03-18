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手搖杯擬強制標示含糖量及熱量 110年元旦上路

中央社 / 台北18日電

手搖杯飲料到底有多甜，將有明確標示。食藥署今天預告相關草案，擬要求手搖杯、便利商店速食業的現場調製飲品將全面標示含糖量及熱量，預計民國110年元旦上路。

衛生福利部食品藥物管理署預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，明訂所有連鎖手搖杯、便利商店、速食業的現場調製飲料須標示容量、含糖量及熱量、咖啡因含量等資訊，若蔬果汁含量未達10%者，品名應標示為「○○飲料」。

食藥署科長李婉媜表示，含糖量是許多民眾喝飲料時在意的重點，現行做法僅要求業者在飲料上標示額外添加的糖量，但民眾無從得知喝的飲料究竟有多甜，仍舊霧煞煞。

李婉媜說，未來將統一改為標示該飲品的總糖量以及總熱量，讓民眾了解喝下肚的熱量，新規定適用所有連鎖手搖杯品牌、連鎖便利商店與速食業現場調製的各類飲料。

李婉媜指出，草案即日起進行60天評論期，將蒐集各界意見，預定自110年1月1日起實施，如未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處以4萬元至400萬元罰鍰。

便利商店 速食

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