影／發燒客禁入！乘客體溫超過38度 北捷將強制送醫

為了防堵疫情擴散，台北捷運公司防疫再升級！台北車站的所有刷卡閘門出入口增設紅外線熱顯像儀，未來旅客只要走過刷卡閘門，體溫超過37.5度，熱像儀就會發出警示音，接著就會被車站人員攔下進行複查。台北捷運公司副總經理黃清信表示，為了減少不必要的誤判，旅客通過閘門被攔下後，就會用耳溫槍來做第二次量測，如果旅客體溫仍然超過38度，就會請旅客填寫發燒風險評估表，如果符合表格內其中一項的話，將會被強制送醫，若沒有表格內符合項目，也不會讓旅客進站搭捷運，將會代為聯繫防疫計程車或請旅客親友來接送，要防堵發燒客搭捷運，造成群聚感染。

黃清信也說目前台北車站所有4個刷卡閘門出入口，已全面安裝紅外線熱顯像儀，未來也會在運量較大的車站，包括西門站、板橋、市政府、龍山寺、忠孝復興等站設置。