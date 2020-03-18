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交通部砸300億救航空業 學者：現在最重要讓它活下去！

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒全球，航空業面臨急凍困境，交通部預計推出紓困方案2.0，至少投入300億元到6家國籍航空紓困，協助融資貸款等。有學者指出，航空業經營需要龐大現金流，雖政府協助紓困只是杯水車薪，但這在這個階段卻是不可或缺，也有學者疾呼現在最重要的是要讓航空業活下去。

開南大學空運管理學系系主任盧衍良表示，從復興與遠東兩航空的停業經驗可以看出，航空業的經營需要龐大的現金流，而目前兩大航的現金流都出現緊縮的情況，意味著經營的困境嚴峻。相較於2003年的SARS疫情，本次因為經歷過去三次大規模的航空罷工，因應工會要求而墊高了許多成本，在基本營收沒顯著提升的情況下，增加的資金成本就使得現金流來源變得更少，因此業者的經營壓力變得更大。

盧衍良說，台灣因為海島地理，必須高度仰賴航空運輸，一旦航空業出了狀況，連帶也會影響到整個工業的供應鏈，影響不僅只是航空業或是旅行業者，其他產業也會跟著受傷，因此，協助紓困雖然只能說是杯水車薪，但在這個階段卻是不可或缺的環節。

成大交通管理科學系教授戴佐敏則說，這次狀況比SARS、金融海嘯時期還慘烈，因為疫情何時結束尚無法預測，300億元紓困金額恐怕不夠用，對航空公司來說，租金、銀行貸款、員工薪資等，都需要龐大現金流，時間過久就會撐不下去，若造成經濟停損，日後重啟成本也會很高，「現在最重要的是讓航空公司活下去！」

疫情 金融海嘯 新冠肺炎

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