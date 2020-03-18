快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣席夢思公司新任總經理楊鎧嘉。圖／席夢思提供
台灣席夢思公司新任總經理楊鎧嘉。圖／席夢思提供

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表示，疫情下，雖然來客數降了，但成交率卻提升，會在此刻採買寢具的消費者都是剛性需求，因此，實體店面業績只有微幅衰退，加上新一波電商操作下，業績較去年同期成長兩倍，「虛實通路的整體營收小有成長」。

今年剛從中國北京席夢思轉調台灣，楊鎧嘉認為，這波疫情難以預估，全球鎖國，消費縮手，「若3月底能趨於緩和，4、5月可望大幅反彈」，但若疫情持續升溫，他不諱言，「下滑趨勢難擋」。

對於不少產業面臨全球供應鏈的斷貨危機，楊鎧嘉觀察，席夢思中國廠3月初已復工，但產能尚不穩定，台灣席夢思也調整了採購配比，目前銷售以日本、加拿大生產床墊為主，「供貨絕對不是問題」。

●增強免疫力，從好的睡眠開始

世界20大頂級飯店集團企業中，約9成以上的頂級飯店集團使用Simmons®席夢思床墊，它超乎想像的舒適夢幻睡感，讓賓客留下「彷彿躺在雲端上，好想把床帶回家！」的評價，因此，有了Dream Hotel系列。

321世界睡眠日即將到來，席夢思也提倡「增強免疫力從好的睡眠開始」。每個人一天約有1/3的時間在睡眠，「那這1/3的人生應該是一種享受」。但是據世界睡眠協會調查，睡眠障礙已成為全球性的通病，多達45％的人口因為睡眠問題而影響健康和生活品質，長期睡眠不足會加速老化，降低免疫力，甚至導致情緒低落、提高罹患心理疾病等風險。

在此新冠肺炎的防疫期間，席夢思表示，希望藉由321世界睡眠日提醒大家重視健康的睡眠品質。

此外，為讓消費者安心試躺，楊鎧嘉表示，除了加強各門市的清潔消毒、採用一次性枕巾，疫情期間也鼓勵消費者「預約看床」，並將體驗時間拉長，「一個小時只接待一組客人」。

●150周年紀念款

席夢思今年推出150周年紀念款系列，訴求「抗菌、防黴、抑臭」功能，恰巧打中疫情期間消費者的心聲。兩款新品以不同技術、不同軟硬度與不同的價格帶，切入市場。

新品Royal Jubilee「君爵」，採用FilCare抗菌除臭中空纖維與負離子科技，使床墊的軟墊表層更衛生，睡覺翻身時，床墊會持續釋放負離子，中和讓身體疲憊的正離子，打造舒適的睡眠環境與品質；其特殊高密度泡棉，可降低床伴的干擾達40%，且不必定期翻轉、保養床墊。來自日本生產線，原價101,500元、特價65,999元。

明星商品Dream Hotel系列也有新品「鋒華150」，除了「奢華飯店的好眠睡感」不變，新品選用抗菌的銀離子泡棉，能防止黴菌與氣味產生；結合雙重涼感科技，調節熟睡時的睡眠環境溫度，可迅速排除身體產生的熱氣，感受清爽舒適的睡感。加拿大製造，原價84,000元、特價49,999元。

新品Beautyrest Dream Hotel「鋒華150」選用抗菌的銀離子泡棉，結合DualCool TechnologyTM雙重涼感科技，可調節熟睡時的睡眠環境溫度。圖／席夢思提供
新品Beautyrest Dream Hotel「鋒華150」選用抗菌的銀離子泡棉，結合DualCool TechnologyTM雙重涼感科技，可調節熟睡時的睡眠環境溫度。圖／席夢思提供
席夢思150周年紀念款系列新品Beautyrest Royal Jubilee「君爵」，採用FilCare抗菌除臭中空纖維具有抗菌除臭功能，及e-ION CRYSTAL負離子科技，打造放鬆的睡眠環境。圖／席夢思提供
席夢思150周年紀念款系列新品Beautyrest Royal Jubilee「君爵」，採用FilCare抗菌除臭中空纖維具有抗菌除臭功能，及e-ION CRYSTAL負離子科技，打造放鬆的睡眠環境。圖／席夢思提供

睡眠 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

血紅素下降原因不單純 醫提醒這類患者當心免疫力低落

降低實體店疫情衝擊！它如何讓客戶線上、線下兩邊通吃？

疫情下的電商大贏家！富邦旗下毫不起眼的小公司如何「轉大人」？

宅經濟 電商3月業績發燒

相關新聞

旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

新冠肺炎疫情不斷升溫，遊客出不去，人進不來，旅行社真的撐不住了！繼喜鴻旅行社宣布4月底前的海外團全面停止，雄獅、東南、可...

環保署首度聯合稽查 2天查出17案違反空保措施

根據空品監測網，今起連續4天西半部空品都達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，為保護空品，環保署表示，16、17日已查...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

美式賣場好市多（Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。

明起限制非本國籍人士入境 外籍漁工進退兩難

全球新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布，明起限制非本國籍人士入境，重要履約仍被允許，暫停非必要入境；我國近海漁業近萬...

影／發燒客禁入！乘客體溫超過38度 北捷將強制送醫

為了防堵疫情擴散，台北捷運公司防疫再升級！台北車站的所有刷卡閘門出入口增設紅外線熱顯像儀，未來旅客只要走過刷卡閘門，體溫...

影／珍貴海洋生態攝影展 海洋台灣作者：不要成遺照

想看台灣海底生物有多美及台灣海洋與生物所面臨的危機為何嗎？透過國立海洋科技博物館與經典雜誌合作辦理的「台灣海洋全紀錄攝影...

防疫總動員！故宮北院延長周一休館至4月底

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，國立故宮博物院為強化各項防疫及整備作業，今日宣布延長調整開放時間的措施：北...

席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表...

影／拒絕尷尬！呱吉教正確打招呼

新冠肺炎席捲全球，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享，以前跟人合照完都習慣要握手，但最近因疫情的關係，合照完都有感受到一...

航空都苦！限制外國客入境營收比1月少50億以上

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，勢必大...

去年農漁會信用部攔77件詐騙案 阻老農被騙逾3000萬

農委會農金局向詐騙集團宣戰，配合內政部警政署等單位，遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

離島免稅店等瞴遊客 大推優惠搶救業績

越南升三級警示 星宇三航線4月底前恐全暫停

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。