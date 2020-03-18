席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表示，疫情下，雖然來客數降了，但成交率卻提升，會在此刻採買寢具的消費者都是剛性需求，因此，實體店面業績只有微幅衰退，加上新一波電商操作下，業績較去年同期成長兩倍，「虛實通路的整體營收小有成長」。

今年剛從中國北京席夢思轉調台灣，楊鎧嘉認為，這波疫情難以預估，全球鎖國，消費縮手，「若3月底能趨於緩和，4、5月可望大幅反彈」，但若疫情持續升溫，他不諱言，「下滑趨勢難擋」。

對於不少產業面臨全球供應鏈的斷貨危機，楊鎧嘉觀察，席夢思中國廠3月初已復工，但產能尚不穩定，台灣席夢思也調整了採購配比，目前銷售以日本、加拿大生產床墊為主，「供貨絕對不是問題」。

●增強免疫力，從好的睡眠開始

世界20大頂級飯店集團企業中，約9成以上的頂級飯店集團使用Simmons®席夢思床墊，它超乎想像的舒適夢幻睡感，讓賓客留下「彷彿躺在雲端上，好想把床帶回家！」的評價，因此，有了Dream Hotel系列。

321世界睡眠日即將到來，席夢思也提倡「增強免疫力從好的睡眠開始」。每個人一天約有1/3的時間在睡眠，「那這1/3的人生應該是一種享受」。但是據世界睡眠協會調查，睡眠障礙已成為全球性的通病，多達45％的人口因為睡眠問題而影響健康和生活品質，長期睡眠不足會加速老化，降低免疫力，甚至導致情緒低落、提高罹患心理疾病等風險。

在此新冠肺炎的防疫期間，席夢思表示，希望藉由321世界睡眠日提醒大家重視健康的睡眠品質。

此外，為讓消費者安心試躺，楊鎧嘉表示，除了加強各門市的清潔消毒、採用一次性枕巾，疫情期間也鼓勵消費者「預約看床」，並將體驗時間拉長，「一個小時只接待一組客人」。

●150周年紀念款

席夢思今年推出150周年紀念款系列，訴求「抗菌、防黴、抑臭」功能，恰巧打中疫情期間消費者的心聲。兩款新品以不同技術、不同軟硬度與不同的價格帶，切入市場。

新品Royal Jubilee「君爵」，採用FilCare抗菌除臭中空纖維與負離子科技，使床墊的軟墊表層更衛生，睡覺翻身時，床墊會持續釋放負離子，中和讓身體疲憊的正離子，打造舒適的睡眠環境與品質；其特殊高密度泡棉，可降低床伴的干擾達40%，且不必定期翻轉、保養床墊。來自日本生產線，原價101,500元、特價65,999元。