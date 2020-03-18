航空都苦！限制外國客入境營收比1月少50億以上

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，勢必大大衝擊航空業。航空公司表示影響很大。

長榮副總陳耀銘說，今天才宣布限制外國人入境，沒辦法馬上預估衝擊力道，不過能確定的是，一定會有很大影響。今年2月份跟去年同期相比，營收少30億；今年1月跟2月相比，營收減少超過50億，預期3到4月將會受到更大衝擊。不過他說，再怎麼多影響，還是要善盡運輸者職責，要把在外的旅客和學生接回來。

台灣虎航發言人許致遠說，昨天中央流行疫情指揮中心將亞洲19國升級成第三級「警告」後，原則上台虎日本和泰國的航班都已主動取消，剩下每周兩班飛東京成田和大阪關西，也已進行退費，「升級已經造成影響，今天宣布限制外國人入境已經沒有太大差別，因為最慘狀況已經發生」。

許致遠說，台虎乘客主要是本國籍，且幾乎都已經退費完，剩餘繼續飛的航班就是維持基本營運，協助國人返台，載客都不到五成。是否擴大停飛，要視疫情而定。

韓亞航空說，以台北仁川航班，原先每周有14班，在韓國疫情爆發的時候，是韓亞最嚴峻的時期，開始大量砍班，現在再怎麼限制仁入境，也不會有太大影響。

韓亞航空也說，上周五起陸續恢復五班台北仁川航班，兩班載客，三班貨運，所以就算沒有客人，也有貨運的營運，不至於完全沒收入。

國泰航空台灣區總經理徐谷昀說，疫情越來越嚴峻，航空業、觀光業一定首當其衝，不過因為疫情不是人可以抗拒，只能希望疫情早點結束，早點抗疫成功。

至於航班上是否會變動，徐谷昀說原先港台每周十班，日前改為一周四班，目前仍決定繼續維持一周四班，因為台灣人還是可以出入境，預估有小量出勤，貨運也是維持之前的航班數，不過當客運減少，貨運運量也會相對有影響。