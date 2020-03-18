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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

港務公司：超過三成外國客搭乘郵輪最高發6百萬獎金

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為減少禁靠政策對於國際郵輪場站業者及我國郵輪相關產業衝擊，台灣港務公司公布紓困及振興方案。聯合報系資料照
為減少禁靠政策對於國際郵輪場站業者及我國郵輪相關產業衝擊，台灣港務公司公布紓困及振興方案。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心自2月6日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。為減少禁靠政策對於國際郵輪場站業者及我國郵輪相關產業衝擊，台灣港務公司依據「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，於16日公布相關紓困及振興方案。

港務公司16日發布實施「國際郵輪場站內商業服務設施場地租金補貼作業要點」、「國際郵輪業者碼頭碇泊費補貼作業要點」以及「國際郵輪在台承攬業者營運郵輪複合母港航線獎勵作業要點」。為與業者同舟共濟，港務公司給予9個月之全額場地租金補貼，以減少業者營運壓力。

另外，港務公司說，若未來疫情減緩，自中央疫情指揮中心准許國際郵輪恢復靠泊我國港口日起至明年6月30日止，港務公司規劃祭出給予郵輪航商每航次50%碼頭碇泊費之補貼方案。同時為進一步復甦我國郵輪市場及觀光效益，另外對於營運郵輪複合母港航線旅行業，若進港及出港非本國籍旅客數達該郵輪可搭載乘客數30%以上者，港務公司將提供每趟次200萬到600萬元獎勵金。

港務公司也說，基於防疫考量並維護碼頭船邊現場第一線人員安全，針對港口棧埠作業共14類業者，提供購置額溫槍、口罩、酒精及防疫手套等防疫用品之費用補貼，港務公司亦於16日發布實施「港口棧埠作業業者因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫費用補貼作業要點」，本項補貼可追溯自今年1月15日起實施。

郵輪 疫情 碼頭

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