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好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神
美式賣場好市多（Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己是好市多科克蘭衛生紙的忠實顧客，但這項商品「其實沒那麼神」，原PO先稱讚科克蘭衛生紙的觸感很舒適，用過就回不去，可是每次一抽都是棉絮滿天飛，馬上要開窗戶、空氣清淨機，讓他不堪其擾，無奈抱怨「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」。
原PO表示，當科克蘭衛生紙缺貨時，他也嘗試用過他牌的厚版衛生紙，「雖然真的沒科克蘭那麼厚（使用真的有差），最起碼感覺棉絮也沒那麼多」。
貼文一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「洗澡莫名超多屑屑」、「屑屑超多，用起來很煩躁」、「棉絮的問題真的讓人頭痛」，也有網友認為「在車上，不管是哪家的衛生紙都會看到棉絮」、「紙要厚一點就好，棉絮我倒是不在意，買過各種品牌，等這堆用完還是會回去買好市多的」。
另外有網友質疑衛生紙品質疑似變差，「科克蘭變薄了」、「只有我覺得科克蘭變薄嗎…雖然撥開一樣有三層」，對此，根據ETtoday新聞雲報導，好市多行銷企劃部副總經理王友玫回應，「衛生紙製作SOP都是一模一樣」，並表示每日都有持續供貨，若遇到缺貨的狀況，可能是消費者來的時候就賣完，目前每周提供的衛生紙僅在全台賣場門市販售，線上購物則暫時停止供應。
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