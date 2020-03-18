快訊

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

第94例20多歲女遊峇里島染疫 曾有症狀入境疑未通報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多在台開設多家分店，每每推出限量商品都會掀起搶購潮。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多在台開設多家分店，每每推出限量商品都會掀起搶購潮。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己是好市多科克蘭衛生紙的忠實顧客，但這項商品「其實沒那麼神」，原PO先稱讚科克蘭衛生紙的觸感很舒適，用過就回不去，可是每次一抽都是棉絮滿天飛，馬上要開窗戶、空氣清淨機，讓他不堪其擾，無奈抱怨「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」。

原PO表示，當科克蘭衛生紙缺貨時，他也嘗試用過他牌的厚版衛生紙，「雖然真的沒科克蘭那麼厚（使用真的有差），最起碼感覺棉絮也沒那麼多」。

科克蘭衛生紙被網友抱怨棉絮超多，圖為情境示意圖。圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
科克蘭衛生紙被網友抱怨棉絮超多，圖為情境示意圖。圖翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文一出，引起網友熱烈討論，紛紛表示「洗澡莫名超多屑屑」、「屑屑超多，用起來很煩躁」、「棉絮的問題真的讓人頭痛」，也有網友認為「在車上，不管是哪家的衛生紙都會看到棉絮」、「紙要厚一點就好，棉絮我倒是不在意，買過各種品牌，等這堆用完還是會回去買好市多的」。

另外有網友質疑衛生紙品質疑似變差，「科克蘭變薄了」、「只有我覺得科克蘭變薄嗎…雖然撥開一樣有三層」，對此，根據ETtoday新聞雲報導，好市多行銷企劃部副總經理王友玫回應，「衛生紙製作SOP都是一模一樣」，並表示每日都有持續供貨，若遇到缺貨的狀況，可能是消費者來的時候就賣完，目前每周提供的衛生紙僅在全台賣場門市販售，線上購物則暫時停止供應。

衛生紙 好市多 Costco

相關新聞

旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

新冠肺炎疫情不斷升溫，遊客出不去，人進不來，旅行社真的撐不住了！繼喜鴻旅行社宣布4月底前的海外團全面停止，雄獅、東南、可...

環保署首度聯合稽查 2天查出17案違反空保措施

根據空品監測網，今起連續4天西半部空品都達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，為保護空品，環保署表示，16、17日已查...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

好市多衛生紙用過回不去？ 一缺點掀網論戰：沒那麼神

美式賣場好市多（Costco）有許多限量商品總是掀起搶購潮，其中，熱銷商品冠軍絕對是好市多旗下自有品牌「科克蘭（Kirkland）3層抽取衛生紙」，時常被搶到缺貨，消費者都大讚用過就回不去，不過近日有忠實粉絲發文表示「科克蘭衛生紙其實沒那麼神」，他列出一缺點，掀起網友熱烈討論。

明起限制非本國籍人士入境 外籍漁工進退兩難

全球新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心宣布，明起限制非本國籍人士入境，重要履約仍被允許，暫停非必要入境；我國近海漁業近萬...

影／發燒客禁入！乘客體溫超過38度 北捷將強制送醫

為了防堵疫情擴散，台北捷運公司防疫再升級！台北車站的所有刷卡閘門出入口增設紅外線熱顯像儀，未來旅客只要走過刷卡閘門，體溫...

影／珍貴海洋生態攝影展 海洋台灣作者：不要成遺照

想看台灣海底生物有多美及台灣海洋與生物所面臨的危機為何嗎？透過國立海洋科技博物館與經典雜誌合作辦理的「台灣海洋全紀錄攝影...

防疫總動員！故宮北院延長周一休館至4月底

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，國立故宮博物院為強化各項防疫及整備作業，今日宣布延長調整開放時間的措施：北...

席夢思1、2月逆勢「微幅成長」 電商業績翻倍

新冠肺炎疫情下，各行業慘澹經營力求生存之際，Simmons®席夢思1、2月卻能逆勢微幅成長。台灣席夢思新任總經理楊鎧嘉表...

影／拒絕尷尬！呱吉教正確打招呼

新冠肺炎席捲全球，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書分享，以前跟人合照完都習慣要握手，但最近因疫情的關係，合照完都有感受到一...

航空都苦！限制外國客入境營收比1月少50億以上

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，勢必大...

去年農漁會信用部攔77件詐騙案 阻老農被騙逾3000萬

農委會農金局向詐騙集團宣戰，配合內政部警政署等單位，遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，...

熱門新聞

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

離島免稅店等瞴遊客 大推優惠搶救業績

越南升三級警示 星宇三航線4月底前恐全暫停

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。