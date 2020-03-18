聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年農漁會信用部攔77件詐騙案 阻老農被騙逾3000萬
農委會農金局向詐騙集團宣戰，配合內政部警政署等單位，遏阻詐騙案件，要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，去年有62家農漁會信用部，通報攔阻77件，成功攔阻3463餘萬元，避免辛苦農漁民受害。
農金局表示，為防範金融詐騙，減少人頭帳戶，要求全體農漁會信用部櫃檯人員，對於臨櫃客戶疑似遭詐騙情形時應主動關懷，以防範金融犯罪。
根據內政部警政署統計，去年有62家農漁會信用部，通報攔阻77件，攔阻金額3463餘萬元；通報件數最多者，為新北市板橋區、彰化縣大埤鄉及臺南市官田區等3家農會；攔阻總金額前3名分別為台中市太平區農會987萬元、台南市白河區農會300萬元，以及台中市大里區農會250萬元。
農金局表示，農漁會信用部員工因地緣關係，熟識往來農漁民、家屬及其生活作息，一旦察覺有異，除通報警方外，較易聯絡家屬確認，共同合作防止詐騙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言