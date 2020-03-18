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旅行社接連跟進！雄獅、東南、可樂、易遊網停出4月團

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
遊客出不去，人進不來，旅行社面臨艱困挑戰。記者羅建怡／攝影
遊客出不去，人進不來，旅行社面臨艱困挑戰。記者羅建怡／攝影

新冠肺炎疫情不斷升溫，遊客出不去，人進不來，旅行社真的撐不住了！繼喜鴻旅行社宣布4月底前的海外團全面停止，雄獅、東南、可樂、易遊網也紛紛跟進。業者私下透露，疫情中心不斷更新、警示升級，「出去的擔心回不來，新訂單幾近於零，乾脆停團了」，也有業者無奈表示，「網路霸凌嚴重，許多人出去之前疫情還未大爆發，也未達退團標準，回台就成了罪人」。

喜鴻旅行社日前開出第一槍，宣布4月30日前全面停止出團，整備期拉到9月，業者估算，3月業績幾乎掛零，每個月人事管銷至少2500萬，「現在只能想方設法縮減公司開銷，讓公司撐更久。」

雄獅旅遊今日也宣布，停止海外旅行團到4月底，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，訂單量剩兩成，每個月需兩億多的管銷，現在期待第三季回溫。

東南旅行社原本暫停北非、中東4月底前的旅遊團，但隨即跟進表示，「即日起將取消所有4月底前的海外團體」。易遊網也宣布，取消4月份的自營團體，聯營團體行程則按出團旅行社政策，如確認取消，會協助旅客進行後續事宜。

可樂旅遊則針對旅遊警示三級區、取消4月30日之前的團體，包括港澳、大陸、歐洲、美國、加拿大、韓國、關島，馬來西亞、新加坡、菲律賓、紐西蘭、澳洲、日本，泰國，印尼，中南半島等。

對於幾大旅行社相繼宣布停止出團，中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，「觀光產業已經快要活不下去了」，他說，紓困方案緩不濟急，現在觀光業湧現失業潮，必須有更好的辦法，「不然公司真的會倒一堆」。

旅行社 易遊網 雄獅 新冠肺炎

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