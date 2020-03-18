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環保署首度聯合稽查 2天查出17案違反空保措施
根據空品監測網，今起連續4天西半部空品都達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，為保護空品，環保署表示，16、17日已查獲17個違規案件，預估處分金額170萬元，呼籲公私場所做好汙染防制以免受罰。
環保署說，16、17日西半部地區空氣品質不良，首度聯合西半部16個縣市環保局及環保署北、中、南區環境督察大隊，針對環境品質感測物聯網（IoT）監測顯示的汙染熱區、揮發性有機物排放固定源聯合稽查，共出動195名人力，包括39個行業別、78家公私場所、102個製程的許可聯合稽查與設備元件檢測工作，另針對易產生逸散的重大營建工程查核。
環保署指出，本次聯合稽查工作，總計查獲違規情事17件，包含未維持空汙防制設施或監測設施的正常運作2件；未依操作許可證內容操作9件；粒狀汙染物逸散2件；未設空汙防制專責人員的代理人員1件；設備元件揮發性有機物洩漏超標1件；清理計畫書不符1件；營建工地阻隔牆太低1件，預估處分金額170萬元，後續將依法進行告發與裁處。
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