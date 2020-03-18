都市計畫與時俱進 納氣候變遷因素

「地表形態一直在改變，設計也得與時俱進。」國立台北大學不動產與城鄉學系助教顧嘉安指出，都市計畫前先以模型分析，可以減少公共設施浪費。例如不同的城市綠屋頂、雨水花園都必須重新設計，微氣候改變也得列入考量。

都市易受淹水衝擊

國立台北大學不動產與城鄉學系助教顧嘉安18日發表研究成果時說，近年地候變遷造成極端氣候現象衝擊都市發展，尤其都市地區更容易遭遇嚴重淹水等災害，因此「都市計劃必須在事前就納入氣候變遷的因素。」他說：「有些城市的發展是往郊區蔓延，並不是集中在都會區。」

顧嘉安表示，透過都市計畫前的模型分析，可以減少沒效率的公共設施，也能擬定更完整的社區防災計劃。他補充，團隊鎖定台北市、新北市、基隆市及桃園市等地進行研究後，發現4個地方面對著「交通、經濟、房價」不同等因素，導致發展型態有差異。

「地表形態一直在改變，設計也得與時俱進。」顧嘉安指出，北大特區在20年前是農地，但現在已經是小型都市，農地轉化成都市商業區後，地表改變成不透水材質，城市防水效率就會大打折扣。他表示，這時候防水城市必備的透水鋪面及雨水花園等機制就要重新設計，「而非一體適用」。

設計須與時俱進

他說明，「例如綠屋頂在不同地區的使用就會有不同的效果，而且差異還滿顯著的。」該如何打造有效率的韌性城市？顧嘉安直言，土地利用的減洪策略不是做越多越好，政府反而應該利用公權力限制土地發展，「限定建商在低風險地區開發。」

顧嘉安引述報告數字指出，建築物密度從每平方公尺5棟減少到2.5棟，平均風速能增加4%，容積率減少25%則能使平均風速增加5%，且風速會更平均的散佈在空間中。他最後強調，微氣候對都市的影響程度，累積之後長期且巨大，「城市開發的先期評估重要性不言可喻。」

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