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一周3天吃香腸又飲酒 工程員罹胃癌晚期

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院一般外科主任余政展提醒，不要輕忽消化不良症狀，如果持續1、2個月沒有改善，應盡速就醫進行胃鏡等相關檢查，釐清原因。記者余采瀅／攝影
台中慈濟醫院一般外科主任余政展提醒，不要輕忽消化不良症狀，如果持續1、2個月沒有改善，應盡速就醫進行胃鏡等相關檢查，釐清原因。記者余采瀅／攝影

62歲林姓男子是名工程人員，平時最愛吃香腸，一周吃3天，每次吃2至3條，與親友相聚也總是無酒不歡，經常半瓶高梁下肚，再接著喝啤酒，經健檢發現大腸潛血反應，進一步確診竟罹患胃癌，且已轉移到淋巴與肝臟。

台中慈濟醫院一般外科主任余政展針對HER2陽性胃癌型態，建議林男接受化療合併抗HER2標靶藥物，治療效果良好，林先生胃癌細胞消失，肝轉移只剩些許痕跡，但也因藥物自費金額一年花費逾百萬元，負擔過大而選擇停藥。

余政展表示，有些HER2陽性胃癌病人也因為同樣的原因無法接受適當治療，徒留遺憾。林先生很幸運，今年1月起HER2陽性胃癌標靶藥物納入健保給付後，已開始重新接受治療，大幅減低經濟負擔。

余政展說，胃癌高危險群包括幽門螺旋桿菌感染、慢性胃發炎、酗酒、高鹽、亞硝酸鹽和吃太多醃漬類食品、過去曾接受部份胃切除，以及EB病毒感染等。胃癌位居國人第七大癌症死因，由於胃癌早期症狀不明顯，確診時常已是晚期，無法開刀只能靠化療的晚期病人高達4成。

余政展提醒，不要輕忽消化不良症狀，如果持續1、2個月沒有改善，應儘速就醫進行胃鏡等相關檢查，釐清原因；同時，過去曾接受胃部份切除的病患，也應每年接受胃鏡檢查，早期診斷早期治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

胃癌 癌症 健保

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