手搖飲不能只標全糖、半糖 新制需標示總糖量熱量

手搖飲不再只標「半糖」、「全糖」，未來都要標示總糖量及總熱量了！為加強揭露市面上現場調製飲料的標示訊息，衛福部食藥署今天預告修正飲料標示規定草案，不論便利商店、速食業或是連鎖飲料店的現調飲料，必須標示總糖量、總熱量和咖啡因含量等，標示不實者最高可罰400萬，預計自2021年1月1日起實施。

食藥署預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，規定必須揭露四項訊息：

1.新增應標示該杯飲料實際容量

2.將現行添加糖量及該糖量所含熱量的標示修正為「應標示該杯飲料總糖量及總熱量，並得以最高值表示之」。

3.總咖啡因含量標示方式，除原本紅黃綠標示區分外，也可標示該杯飲料的總咖啡因含量，並得以最高值表示之。

4.新增果蔬汁含量未達百分之十者品名應標示為「○○飲料」或等同意義字樣，更明確果蔬飲料的標示。

食藥署食品組科長李婉媜表示，主要變動在於原先只要求只要求業者標示額外添加糖量，修正為應該全面標示飲料的總糖量及總熱量，且適用範圍包括所有連鎖手搖飲以及連鎖便利商店與速食業現場調製的各類飲料，但可以只標示最高值「全糖」的總糖量和總熱量，「微糖」、「半糖」、「三分糖」等可以由消費者再行換算。

預告草案評論為期60日，將蒐集各界意見，預定自2021年1月1日起實施，如未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，可處以3萬元至300萬元罰鍰：標示不實者，處以4萬元至400萬元罰鍰。