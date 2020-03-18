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限制外國人入境重擊航空、觀光業 交通部四階段因應

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境。本報資料照片

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，且非本國人入境一律居家檢疫14天。消息一出，機場恐唱空城，重擊觀光業。對此，交通部也做出回應。

交通部常務次長祁文中說，現在就是提出紓困協助度過困境，同時讓大家調整體質，迎接復甦開始。目前分為四階段，防疫、紓困方案都有具體方向，現在正在研擬振興方案，跟行政院陸續交換意見當中，除了上述三階段，交通部認為還要有前瞻思維的觀光專案計畫，會依據前三階段的成果做延伸，提出規畫向行政院爭取經費，目前已開過一次會，這周預計會繼續開會。

祁文中說，該前瞻計畫（名稱未定）主要與觀光相關，投入金額仍在評估，希望符合「觀光主流化」思維，當然如果跟運輸業相關，像是遊覽車、機場等，也有可能涵蓋在此計畫中。

祁文中說，在振興過程中，有很多「未來要做的事」要處理，包含健檢、盤點、規畫疫情過去後可以做的，也去思考如何做品牌行銷。由上而下就是觀光局會選擇國際魅力景區，讓產業跟景點鏈結；由下而上，則是像旅行業、導遊領隊協會提出建議等做改善。他說，會用上述基礎來提出前瞻規畫，未來建設計畫也會用整體前瞻經費加強。

交通部政務次長王國材說，現在紓困最急迫，交通部會檢討紓困方案，迅速反應，放大力道執行航空業貸款額度與利息補貼、增加觀光業人才培訓費用補貼。

桃機公司總經理林祥生說，會配合防疫政策指示，目前將心力放在執行入境旅客防疫車隊的疏運，要增加多少量還在重新估算中。

疫情 行政院 機場

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