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環團批味丹沒許可證排廢 味丹回應了

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
綠色公民行動聯盟今天公布水汙染違規重大企業。記者吳姿賢／攝影
綠色公民行動聯盟今天公布水汙染違規重大企業。記者吳姿賢／攝影

綠色公民行動聯盟今天公布2019年水汙染違規四大企業，包括農地工廠沅泰工業、國營事業台糖、肉品龍頭大成長城公司、食品大廠味丹企業，分別被環保署裁罰百萬元至千萬元。對此味丹公司表示，當下已經按照環保單位規定申請許可證，未來也會善盡企業責任維護環境管理。

綠色公民說，這些大廠明明有資源做好環境管理，卻偷排廢水讓全民承擔社會成本，尤其去年工輔法修法讓農地工廠解套，將增加農地汙染風險。

環保署去年有2406筆違反水汙法的裁罰紀錄，綠色公民行動聯盟依據嚴重性、裁罰金額、裁罰次數原則選出20家企業，再選出4家有重大汙染之虞的企業，呼籲這些企業出面說明並提出改善作為。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，大成長城是雞肉、蛋品的龍頭企業，看好養豬產業發展而入養豬事業，標榜環境畜養、符合國際標準，卻仍被發現偷排廢水。至於老牌企業味丹去年在沒有取得排放許可證下卻擅自將沙鹿二、三廠廢水送到一廠，被停工後還繼續排廢。

味丹公司表示，當下已經按照環保單位規定申請許可證，未來也會善盡企業責任維護環境管理。

農地工廠 長城 環保署

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