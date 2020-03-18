快訊

精神病友服藥就好？新店隨機殺人案 政府沒做到的事

疫情告急！義大利豁免醫師國考 1萬醫科畢業生直接上陣

百貨餐飲挺醫護 京站、微風推出「半價起」專屬優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站、微風推出醫護人員專屬餐飲優惠。圖／業者提供
京站、微風推出醫護人員專屬餐飲優惠。圖／業者提供

面對新冠肺炎的長期抗戰，第一線防疫、醫護人員可說是台灣民眾的健康守護者。為了感謝第一線防疫醫護人員的付出，包括京站時尚廣場、微風信義、微風南山等百貨推出防疫醫護人員專屬優惠，為醫護打氣、相挺抗疫。

位於「五鐵一客」共構的京站時尚廣場，除了交通方便也位處在馬偕醫院、台大醫院周圍，京站表示，為感謝最前線的防疫醫護人員，即日起至4月30日集結館內共38家餐飲品牌推出優惠方案，品項85折起。

只要憑醫護人員證明(識別證、藥師執業證等)，就可以享有京站餐飲優惠，包括「微兜」店內用餐送美式女王/絲綢女王拿鐵一杯、「聖加海南雞飯」全品項8折、「N.Y. Bagels Café」全品項85折、「燒肉LIKE」全品項9折等優惠。

微風南山、微風信義、微風松高部分餐飲4月30日前也推出醫護專屬優惠，不少品牌推出持醫護證件半價優惠。像是微風南山「川師傅 」點主餐一律半價；「大河屋」於平日出示醫護證件即享主餐5折優惠；「D弐拾弐」3月底前臘味煲仔飯半價。

微風松高「洋朵義式廚房」4月30日前於平日出示醫護證件，憑證享主餐5折優惠。微風信義「犇鐵板燒」、「但馬屋」出示醫護證件享88折優惠；「飯BAR」不限平假日、不限用餐人數，出示醫療相關工作證明，單點用餐享79折優惠。

另外，微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，讓上班族周一上班享受餐飲小確幸，「漢堡王」推出華堡套餐，星期一歡樂價兩份只要199元；點購「日春木瓜牛奶」全品項現折10元、「ROSMARINO」單點主餐即可免費升級套餐等優惠。

京站時尚廣場即日起至4月30日，集結館內共38家餐飲品牌推出防疫醫護人員專屬優惠。圖／京站提供
京站時尚廣場即日起至4月30日，集結館內共38家餐飲品牌推出防疫醫護人員專屬優惠。圖／京站提供
微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，周一點購日春木瓜牛奶全品項現折10元。圖／微風提供
微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，周一點購日春木瓜牛奶全品項現折10元。圖／微風提供
京站「燒肉LIKE」推出醫護人員享全品項9折優惠。本報資料照
京站「燒肉LIKE」推出醫護人員享全品項9折優惠。本報資料照
微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，漢堡王華堡套餐，星期一歡樂價兩份只要199元。圖／微風提供
微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，漢堡王華堡套餐，星期一歡樂價兩份只要199元。圖／微風提供

微風南山 醫護人員 女王

延伸閱讀

感佩疫情醫護人員犧牲奉獻 高中生繁星錄取高醫醫檢

新冠肺炎能存活空氣一段時間 WHO考慮發空氣傳播預警

向醫護人員致敬 法國人晚間齊聚窗邊鼓掌歡呼

名家看新冠肺炎／林孟志：防疫持久戰 考驗人性

相關新聞

手搖飲不能只標全糖、半糖 新制需標示總糖量熱量

手搖飲不再只標「半糖」、「全糖」，未來都要標示總糖量及總熱量了！為加強揭露市面上現場調製飲料的標示訊息，衛福部食藥署今天...

旅行社禁止出團至4月底 退費配合政府規定

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，不少國家已經被列為旅遊警示區。雄獅旅遊今天正式宣布，全線...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

沒看錯！北市旅店百元住一晚 網友「比吃一餐還便宜」

疫情非常時期不能出國，國內旅遊現在有不少創新低價的選擇。易遊網台灣訂房2月中推出的「安心訂房」企劃，訂房買氣逆勢回溫15...

台北國際書展28年來首次停辦 出版業籲閱讀活動不能停

新冠肺炎疫情持續延燒，文化部今宣布，預計5月舉辦的2020台北國際書展停辦，展位費全數退還。文化部長鄭麗君表示，文化部將...

不只醫護！ 衛福部將推團體績效防疫獎勵 將納清潔工

防疫獎勵金不只是納入第一線醫護，目前定案照顧新冠肺炎確診患者或疑似案例，一天可有1萬元的危險加給，衛福部次長何啟功今於衛...

限制外國人入境重擊航空、觀光業 交通部四階段因應

全球新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，且非本...

面對疫情：十二個保健原則 保護家人遠離傳染病！

若想長期減少受感染的可能，當然要有良好的衛生習慣，而這得從日常生活開始培養。

環團批味丹沒許可證排廢 味丹回應了

綠色公民行動聯盟今天公布2019年水汙染違規四大企業，包括農地工廠沅泰工業、國營事業台糖、肉品龍頭大成長城公司、食品大廠...

百貨餐飲挺醫護 京站、微風推出「半價起」專屬優惠

面對新冠肺炎的長期抗戰，第一線防疫、醫護人員可說是台灣民眾的健康守護者。為了感謝第一線防疫醫護人員的付出，包括京站時尚廣...

抵制黑心企業 環團開發App揭露資訊「掃了再買」

綠色公民行動聯盟今公布4家水汙染違規嚴重企業，並宣布開發「透明足跡2.0」App，掃描商品條碼就可看見該家企業的違規紀錄...

北捷北車熱像儀1加3 西門站也將裝4台

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運繼2月29日在台北車站板南線2號詢問處旁閘門設置紅外線熱顯像儀，量旅客體溫加強防疫後，今天再增...

熱門新聞

今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

告訴需要的人！全聯、愛買18日開賣75%防疫酒精清潔液

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。