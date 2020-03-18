百貨餐飲挺醫護 京站、微風推出「半價起」專屬優惠
面對新冠肺炎的長期抗戰，第一線防疫、醫護人員可說是台灣民眾的健康守護者。為了感謝第一線防疫醫護人員的付出，包括京站時尚廣場、微風信義、微風南山等百貨推出防疫醫護人員專屬優惠，為醫護打氣、相挺抗疫。
位於「五鐵一客」共構的京站時尚廣場，除了交通方便也位處在馬偕醫院、台大醫院周圍，京站表示，為感謝最前線的防疫醫護人員，即日起至4月30日集結館內共38家餐飲品牌推出優惠方案，品項85折起。
只要憑醫護人員證明(識別證、藥師執業證等)，就可以享有京站餐飲優惠，包括「微兜」店內用餐送美式女王/絲綢女王拿鐵一杯、「聖加海南雞飯」全品項8折、「N.Y. Bagels Café」全品項85折、「燒肉LIKE」全品項9折等優惠。
微風南山、微風信義、微風松高部分餐飲4月30日前也推出醫護專屬優惠，不少品牌推出持醫護證件半價優惠。像是微風南山「川師傅 」點主餐一律半價；「大河屋」於平日出示醫護證件即享主餐5折優惠；「D弐拾弐」3月底前臘味煲仔飯半價。
微風松高「洋朵義式廚房」4月30日前於平日出示醫護證件，憑證享主餐5折優惠。微風信義「犇鐵板燒」、「但馬屋」出示醫護證件享88折優惠；「飯BAR」不限平假日、不限用餐人數，出示醫療相關工作證明，單點用餐享79折優惠。
另外，微風南山推出「Happy Monday」餐飲優惠，讓上班族周一上班享受餐飲小確幸，「漢堡王」推出華堡套餐，星期一歡樂價兩份只要199元；點購「日春木瓜牛奶」全品項現折10元、「ROSMARINO」單點主餐即可免費升級套餐等優惠。
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