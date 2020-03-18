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抵制黑心企業 環團開發App揭露資訊「掃了再買」
綠色公民行動聯盟今公布4家水汙染違規嚴重企業，並宣布開發「透明足跡2.0」App，掃描商品條碼就可看見該家企業的違規紀錄，「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票」，呼籲用購買行為抵制黑心企業。
綠色公民行動聯盟昨晚在嘖嘖募資平台啟動募資專案，未來只要消費者下載App，購買前掃一掃商品條碼，即可看見商品的環境資訊表現，目前已有上千筆商品資料。
這些環境資訊來源為政府公開資訊，目前App第一個功能為看見「裁罰紀錄」，未來將會再擴充功能，再加入勞工、食安、上下游產業鏈、國外開罰紀錄等資料。
根據嘖嘖募資平台上的說明指出，過去民眾因頂新黑心油抵制味全，讓它累積虧損達35億元，也曾因拒用塑膠柔珠，改變化妝品大廠的商品開發；更因減少衛生筷、吸管等一次性餐具，推動許多店家經營習慣的改變。
綠色公民行動聯盟說，一般民眾若想得知企業的監測數據及違規裁罰紀錄，需要至政府各部會跑公文才能要到，不但手續麻煩，還只能查詢當天資料，數據更是難以看懂，自然也沒有證據指出誰是汙染源。未來只要夠多人使用App並「掃了再買」，就能發揮消費者抵制拒買的力量，驅動企業未來以「零違規」作為製造的最低標準。
綠色公民行動聯盟過去也設置網站「透明足跡」（https://thaubing.gcaa.org.tw/），至今彙整11萬2103家工廠資料，8萬7946筆違規記錄；2019年12月起，每月超過4.3萬人次瀏覽。「透明足跡2.0」募資網址為https://www.zeczec.com/projects/gcaa_thaubing
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