北捷北車熱像儀1加3 西門站也將裝4台

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運繼2月29日在台北車站板南線2號詢問處旁閘門設置紅外線熱顯像儀，量旅客體溫加強防疫後，今天再增設3台熱像儀在3處如高鐵、轉運站轉乘閘門處，並設置紅龍讓旅客通過受測，後續還有13台到貨，西門站也預計設置4台，運量大及觀光客進出較多的板橋站、市政府站、龍山寺站、忠孝復興站也將裝設。

北捷加強防疫，近來訂購16台熱像儀，最近到貨3台，率先裝設在人潮最多的北車淡水線、板南線閘門，根據北捷統計熱像儀截至目前為止，並未偵測到有體溫異常的旅客。

北捷公司表示，熱像儀輔助檢測旅客體溫，若發現體溫異常超過37.5度者，將再由專員用耳溫槍進行複檢，耳溫如大於或等於38度確認發燒者，將主動關懷並協助就醫，並請旅客勾填「發燒民眾風險評估表」，進一步蒐集旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形（TOCC）。

北捷表示，發燒旅客如同時具備TOCC其中一項，將優先協助通知119以救護車載送送醫；如無TOCC，則代為聯繫防疫計程車或親友載送；至於耳溫量測低於38度的旅客，將提醒全程配戴口罩搭乘捷運，不聽勸阻者將拒絕運送。