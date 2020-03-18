沒看錯！北市旅店百元住一晚 網友「比吃一餐還便宜」

疫情非常時期不能出國，國內旅遊現在有不少創新低價的選擇。易遊網台灣訂房2月中推出的「安心訂房」企劃，訂房買氣逆勢回溫15%，3月初再推「住滿31小時」獨家專案，已累積超過500筆訂單。今再推「低價來襲」，全台飯店下殺33折起，即日起至3月22日加碼再贈200元折扣碼，其中，包括史無前例的破盤流血價，像是「台北明日大飯店」每晚含稅220元起，每人僅需百元，網友狂讚「比吃一餐還便宜」。

此次專案還有眾多星級飯店下殺1字頭就住得到，「和逸飯店高雄中山館」每晚1,795元起、「凱達大飯店」每晚1,788元起、「花蓮美侖大飯店」每晚1,799元起，平日入住再享房型升等。想待在飯店享用設施，「台南大員皇冠假日酒店」下殺每晚3,336元起，新開幕的「台中順天環匯酒店」每晚3,150元起，「花蓮理想大地渡假飯店」則祭出平假日同價，再免費升等套房，每晚3,999元起。

優惠另包括台灣訂房全面下殺33折起、高鐵假期送住宿、國旅一日遊599元起、環島之星商品免費升等專屬旅遊車、全台租車享52折等多項優惠，接下來即將迎接清明兒童連假，可趁此考慮國旅行。