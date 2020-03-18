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抗疫診所感控指引 籲避用電扇、清淨機防飛沫濺更遠

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

避免基層診所發生院內感染，衛福部昨訂定「基層診所感染管制措施指引」，針對診所常見治療行為，給予防護裝備建議，如使用蒸氣或噴霧吸入治療需配戴外科口罩無須配戴到N95口罩，診所若無採檢能力可將患者轉至167家社區採檢院所，另指引也提到，因應新冠肺炎診間內避免使用電扇。

依照基層診所感染管制措施指引，其內涵有八大原則，分別為病人分流看診、工作人員健康監測、執行常規醫療照顧感控建議、個人防護裝備建議、手部衛生、儀器設備、環境清消、接觸者匡列原則等。

衛福部醫事司長石崇良表示，診所的病人分流看診建議，與平時診所看診方式並無太大差異，最大的差異應是診所入口處需要先做初步篩檢，包含患者主訴的症狀、TOCC（旅遊史）、職業別、接觸史、是否群聚等資料。

石崇良表示，一旦民眾符合通報條件，診所應立即啟動分流，優先轉診至日前公布的167家社區採檢院所，等待轉診的過程中，疑似個案應配戴好口罩，安置於獨立診間內；該獨立診間需事前規畫且具通風良好的單獨診間或是檢查室，使用時房門應關閉。

石崇良表示，不過，等候時的單獨診間或是檢查室，設置的重點不在通風良好，而是落實疑似患者戴好口罩，避免與他人接觸。

・電風扇恐讓飛沫濺更遠 計程車防疫免刻意開窗

他說，此次新冠肺炎的傳染途徑已知有飛沫傳染，因此在感控的防疫策略上，建議診所內不要設有會造成空氣氣流的設備，包含像是電風扇、空氣清淨機等，當患者打噴嚏或是咳嗽時，飛沫至少能傳遞2公尺的距離，若是診所內設有可使空氣氣流的設備，都會讓飛沫傳遞得更遠。

同時，他也提及，近期計程車載客時會刻意開窗防疫，實際上恐會造成反效果，一旦乘客沒戴口罩或是戴了口罩，飛沫從口罩竄出，加上風一吹，反而會增加飛沫噴濺的距離，建議計程車在防疫上仍採一般的防護措施，保持距離、戴口罩即可。

・有發燒、呼吸道不適症狀 牙科可延後患者療程

石崇良表示，基層診所的科別眾多，其中開業牙醫占大多數，牙科治療上會與患者近距離接觸，且會產生飛沫氣霧，若是求診患者，有發燒或是呼吸道症狀，牙科醫師可以評估是否延後療程；如果有症狀的患者，有牙科急迫需求，盡量要減少使用洗牙機、快速磨牙機等。

而牙科診所的防護裝備也比一般科別的建議還高，若是要使用高速器械處置，得戴上N95口罩、手套、防水隔離衣、全面罩等。

其餘的環境清理消毒方式，都是每天至少一次，包含電腦鍵盤、滑鼠等，環境若是有明顯遭到患者口鼻分泌物污染應立即清理，石崇良說，這類的感控方式，都是診所平時的工作，並無太大的不同之處，指引提供給診所最大的參考部分是在防護設備。

・防護設備沒到位 診所直接取消治療項目

開業小兒科醫師林應然說，光是單獨診間或是空出檢查室，很多診所就可能做不到，恐怕很多診所會讓疑似患者在診所外等候就醫。

依照指引內容，耳鼻喉科常使用的蒸氣或噴霧吸入治療，需配戴外科口罩、手套、防水隔離衣、全面罩。

林應然說，目前外科口罩充足、面罩充足，但是防護衣診所幾乎沒有被配置到，加上一旦有咳嗽症狀的患者使用蒸氣機，患者一旦在蒸氣的過程中，不小心咳嗽，唾液就可能噴進蒸氣機中，再散布到整個診間。

林應然說，診所不像是醫院，配有專屬的清潔團隊，一旦有患者不小心咳進蒸氣機中，診所恐怕要停10幾分鐘做完清潔消毒才能看下一位患者，勞師動眾，因此，多數診所都已經停止提供蒸氣或噴霧吸入治療的服務。

至於診間內是否有電風扇或其他易使空氣流動的儀器，林應然說，夏天比較容易會使用電風扇，但現階段沒有太多診所會使用。

患者 口罩 新冠肺炎

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