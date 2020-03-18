防疫補償啟動 健保署：全台3家醫療院所符合資格

紓困振興特別條例日前拍板通過，衛福部日前公布對醫療機構、住宿式機構、藥商的補償及紓困，其中醫療機構若配合防疫而停診，可採取補償前一年同期健保醫療費，以一點一元計算，或選擇補償停診期間的基本人事費用、維持費及掛號費，根據統計，符合停診補償資格有三家醫療院所，已通知可申請補償。

依照衛福部公告的「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療（事）機構住宿式機構藥商補償紓困辦法條文」配合防疫而全面停診的健保特約院所，其補償方式，可分為二種。

一為是補償前一年同期的健保醫療費用及掛號費，但不包括藥費、特材費，以一點一元計算；另一種是補償停診期間支出的基本人事費、維持費及掛號費。不過，特約未滿一年的院所或非健保特約院所，只能選擇後者。

健保署署長李伯璋表示，疫情至今將近二個月，已有診所因接觸到確診者而被迫停診或部分停診，總計有四家，分別為二家診所、二家醫院，不過其中一家診所停診原因是家族中有人確診新冠肺炎，並非是看診時接觸確診患者，因此僅有三家符合資格，目前已告知符合資格的院所，於六個月內完成申請。

李伯璋表示，受到疫情影響，各層級醫療院所的門診量確實減少，不過，醫院門診雖然減少，但是住院並沒有減少，目前各級醫院的健保收入，健保署皆以先以95折給予醫院，因此醫療給付並沒有減少。