台北國際書展28年來首次停辦 出版業籲閱讀活動不能停

新冠肺炎疫情持續延燒，文化部今宣布，預計5月舉辦的2020台北國際書展停辦，展位費全數退還。文化部長鄭麗君表示，文化部將以「防疫為重、紓困並行、振興在後」，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。受衝擊的出版業者可根據日前剛公布的藝文紓困辦法，申請減輕營運衝擊補助。

台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀、逾50國參與。今年原定2月舉辦，因疫情影響延期至5月。文化部表示，決定延期後，文化部與台北書展基金會便組成專案小組研議相關調整。

中央流行疫情指揮中心3月5日發布最新公眾集會指引後，專案小組考量台北國際書展屬大型室內活動，且人與人接觸密切，風險較高。而國際參展單位和創作者因疫情影響恐無法來台，辦理成效亦難如預期。但書展若再延期，將與下半年其他國際書展重疊，並與2021台北國際書展籌辦時間太近，決定停辦。

3月起，多個大型國際書展如倫敦書展、波隆納書展陸續宣布取消；對於台北國際書展宣布停辦，出版界並不意外。這也是台北國際書展舉辦28屆以來，首次停辦。聯經出版社發行人林載爵指出，書展基金會和出版界都應該趁此時停下思考，如何讓下一屆台北書展浴火重生，有全新面貌。

林載爵表示，現階段出版業者面臨的不只是停辦書展帶來的損失，還有整體出版業績衰退。時報出版社董事長趙政岷估計，疫情期間實體書店的人潮衰退逾5成，而網路書店業績增長約2成，無法彌補實體書店衰退的業績。他希望書展基金會能夠思考替代書展的閱讀形式。

「閱讀活動不能停!」遠流董事長王榮文認為，大型閱讀活動如書展可以停，但小型閱讀活動應該繼續辦，且不能用線上活動取代，才能「產生閱讀的聲量」。他樂意提供旗下經營的華山文創園區，與台北書展基金會合作舉辦小型戶外閱讀活動，讓新書和作家有發表平台。

台北書展基金會董事長林訓民表示，波隆那書展停辦後以線上書展取代，但台灣國際書展是由數百家出版社組成，各出版社的線上機制並不夠成熟與完善，目前恐怕無法打造完整的線上書展。今年的主題國原定為南韓，林訓民透露，雙方都傾向讓南韓繼續當明年書展的主題國。