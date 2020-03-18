聽新聞
test
0:00 / 0:00

開拓新商機 台灣豬肉製品拚外銷新加坡

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

國產豬肉價格低迷半年，至今仍在每公斤平均批發價60元上下跳動，為拉抬豬價、增加國產豬肉製品新的銷售管道，農委會鼓勵農企業將豬肉加工產品賣往新加坡，現階段僅有一家廠商生產的豬肉製品獲准賣往新加玻，農委會希望成範例，鼓勵更多業者循此模式外銷，開拓新商機。

農委會今天召開 「協助豬肉加工產品輸銷新加坡」會議，這家廠商的豬肉加工品，原本就獲得日本農水省認證，同時2011年就獲得新加坡政府農糧獸醫局（AVA）驗證，成為台灣第一家加熱肉品外銷指定工廠，產品進軍新加坡連鎖超市。

農委會國際處處長林家榮表示，因為防檢疫問題，台灣生鮮肉品現階段還無法外銷，但豬肉相關製品可以；原本就有一家業者加工製品包括滷肉、培根、中西式香腸、熱狗、叉燒、貢丸等，可外銷新加玻；現在也有多家廠商正在向新加坡申請，原本星國相關人員近期要到台灣查廠，看製造、加工廠是否符合星國規範，但因為新冠肺炎疫情影響，查廠行程暫緩，待疫情過後才來。

林家榮表示，主要是了解業者外銷需求，如何能讓台灣的豬肉製品在新加玻超市上架，看政府能夠如何協助，台灣的豬肉製品品質高，除了瞄準新加坡市場以外，也希望新加玻能作為銷售的轉運站，能再把相關產品，再賣向馬來西亞、菲律賓、越南等高端超市，也因為豬肉製品涉及食品安全，所以星國相關人員謹慎，須派員來台查廠，因疫情暫緩。

根據中央畜產會公布的我國畜禽加工品出口至新加坡流程，新加坡食品局審查文件後，需先申請成為新加坡食品局核可的加工廠，派員進行現場查核，審查通過後，核可加工廠公告於新加坡食品局網站，依產品風險評估，必要時進行現場查核，審查通過後，允許產品出口，現在我國正有五、六家廠商正在申請中。

新加坡 農委會 疫情

延伸閱讀

馬來西亞鎖國 引爆新加坡囤糧潮

新加坡新增23起確診病例 再創單日新高

防疫規格提高！農委會取消公務出國 私人行程須報備

市場萎縮消費急凍 農委會推三招救農產

相關新聞

台土斷航！土耳其航空：伊斯坦堡往返台北停飛至4月1日

台土斷航。新冠肺炎蔓延全球，中央流行疫情指揮中心宣布昨起將土耳其的旅遊疫情提升至第三級警告，土耳其航空也在官網上宣布，明...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

疫情關係？台鐵清明搶票「順到可選位」這些時段還有票

台鐵清明連假加開166班次，今天凌晨零時開放搶票。民眾反應系統比往常順，推估與疫情升溫影響出遊及搭乘意願有關。台鐵局說，...

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

文化部今天宣布，文化部與台北書展基金會共同決定「2020台北國際書展」停辦，書展基金會將退還參展單位已繳納之全額展位費，...

疫情嚴峻 可樂旅遊公告：4月30日前取消團遊

可樂旅遊今天公告，中央指揮中心公告的所有疫情警告區，4月30日前團體行程全數取消。

出門要帶雨具！ 今天雨勢間歇 明天鋒面影響台灣

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天白天台灣受到鋒面雲系接近影響，苗栗以北轉為多雲時陰有...

【黃色笑話】「利齒」

黃色在你眼中是什麼樣的顏色，那它就是什麼樣的顏色。著有《哀傷浮游》、《W1》等書。

開拓新商機 台灣豬肉製品拚外銷新加坡

國產豬肉價格低迷半年，至今仍在每公斤平均批發價60元上下跳動，為拉抬豬價、增加國產豬肉製品新的銷售管道，農委會鼓勵農企業...

農地工廠偷排廢水還能營運 環團批工輔法增農地汙染

綠色公民行動聯盟今天公布2019年水汙染違規四大企業，包括農地工廠沅泰工業、國營事業台糖、肉品龍頭大成長城公司、食品大廠...

為維持展會成效及品質 2020台灣文博會暫緩舉辦

文化部今天宣布，原訂今年4月17日至4月26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦的「202...

診所藥局囤藥導致市場供貨不均 食藥署要求超量須報核

新冠肺炎肆虐全球可能影響藥品生產鏈，同時可能醫療院所與藥局擔憂缺藥而事先囤貨，使藥品市場供貨不均。國內傳出有藥品業代頻頻...

鋒面接近今明兩天有雨 周六日天氣溫暖舒適

中央氣象局說，今明兩天鋒面接近及華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區...

熱門新聞

今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

告訴需要的人！全聯、愛買18日開賣75%防疫酒精清潔液

開第一槍！喜鴻假期不分線4月30前皆停止出團

新冠病毒最長活9天 專家教你用漂白水1分鐘有效消毒

史上首次！ 2020台北國際書展停辦 展位費將全數退還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。