開拓新商機 台灣豬肉製品拚外銷新加坡

國產豬肉價格低迷半年，至今仍在每公斤平均批發價60元上下跳動，為拉抬豬價、增加國產豬肉製品新的銷售管道，農委會鼓勵農企業將豬肉加工產品賣往新加坡，現階段僅有一家廠商生產的豬肉製品獲准賣往新加玻，農委會希望成範例，鼓勵更多業者循此模式外銷，開拓新商機。

農委會今天召開 「協助豬肉加工產品輸銷新加坡」會議，這家廠商的豬肉加工品，原本就獲得日本農水省認證，同時2011年就獲得新加坡政府農糧獸醫局（AVA）驗證，成為台灣第一家加熱肉品外銷指定工廠，產品進軍新加坡連鎖超市。

農委會國際處處長林家榮表示，因為防檢疫問題，台灣生鮮肉品現階段還無法外銷，但豬肉相關製品可以；原本就有一家業者加工製品包括滷肉、培根、中西式香腸、熱狗、叉燒、貢丸等，可外銷新加玻；現在也有多家廠商正在向新加坡申請，原本星國相關人員近期要到台灣查廠，看製造、加工廠是否符合星國規範，但因為新冠肺炎疫情影響，查廠行程暫緩，待疫情過後才來。

林家榮表示，主要是了解業者外銷需求，如何能讓台灣的豬肉製品在新加玻超市上架，看政府能夠如何協助，台灣的豬肉製品品質高，除了瞄準新加坡市場以外，也希望新加玻能作為銷售的轉運站，能再把相關產品，再賣向馬來西亞、菲律賓、越南等高端超市，也因為豬肉製品涉及食品安全，所以星國相關人員謹慎，須派員來台查廠，因疫情暫緩。

根據中央畜產會公布的我國畜禽加工品出口至新加坡流程，新加坡食品局審查文件後，需先申請成為新加坡食品局核可的加工廠，派員進行現場查核，審查通過後，核可加工廠公告於新加坡食品局網站，依產品風險評估，必要時進行現場查核，審查通過後，允許產品出口，現在我國正有五、六家廠商正在申請中。