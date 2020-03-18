農地工廠偷排廢水還能營運 環團批工輔法增農地汙染

綠色公民行動聯盟今天公布2019年水汙染違規四大企業，包括農地工廠沅泰工業、國營事業台糖、肉品龍頭大成長城公司、食品大廠味丹企業，分別被環保署裁罰百萬元至千萬元。

綠色公民說，這些大廠明明有資源做好環境管理，卻偷排廢水讓全民承擔社會成本，尤其去年工輔法修法讓農地工廠解套，將增加農地汙染風險。

環保署去年有2406筆違反水汙法的裁罰紀錄，綠色公民行動聯盟依據嚴重性、裁罰金額、裁罰次數原則選出20家企業，再選出四家有重大汙染之虞的企業，呼籲這些企業出面說明並提出改善作為。

綠色公民行動聯盟專員柯乾庸表示，沅泰工業是取得臨時工廠登記的農地工廠，屬高汙染的電鍍業，去年被查獲偷埋暗管遭勒令停工，該廠偷排的廢水pH值僅0.1，重金屬鎳超標330倍，至少偷排5年挨罰1145萬元。但沅泰工業已重新取得汙染排放許可，能夠繼續營運，面對已發生重大違規的工廠，工輔法卻無計可施。

柯乾庸說，台糖多處畜牧場因廢水、汙泥問題去年遭裁罰13次居冠，作為國營企業卻未遵守法令規範，顯見有嚴重內部管理問題，且長期沒有做好改善措施。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，大成長城是雞肉、蛋品的龍頭企業，看好養豬產業發展而入養豬事業，標榜環境畜養、符合國際標準，卻仍被發現偷排廢水。至於老牌企業味丹去年在沒有取得排放許可證下卻擅自將沙鹿二、三廠廢水送到一廠，被停工後還繼續排廢。

曾虹文說，這些大品牌都有資源做好環境管理，卻抱持僥倖心態偷排，「錢都是企業在賺，汙染環境成本卻要社會一起承擔」，揭露違規資訊不是要打擊企業，而是希望提醒企業改善；綠色公民行動聯盟將開發App，讓消費者在購買商品時，可知道製造公司的違規紀錄，用購買行動選擇環境友善企業。