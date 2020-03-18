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疫情關係？台鐵清明搶票「順到可選位」這些時段還有票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵今天凌晨零時開放清明連假購票。本報資料照片
台鐵今天凌晨零時開放清明連假購票。本報資料照片

台鐵清明連假加開166班次，今天凌晨零時開放搶票。民眾反應系統比往常順，推估與疫情升溫影響出遊及搭乘意願有關。台鐵局說，截至今天上午9時止，總計完成16萬7632筆、24萬1483張訂票。

台鐵表示今年清明假期訂票情形較往年同期下滑約兩成。清明連續假期雖未採梅花座，但為達防疫效果，若是個別訂票，訂票系統會在未售完的班次，將民眾位置錯開，不會讓所有人擠在一起。

台鐵連假疏運六天期間，全線加開各級列車總計166班次，包含東線實名制列車六班、樹林=花蓮優惠復興號八班（北-宜100元、北-花200元），及七折紅眼列車三班，今天凌晨零時起開放訂票。

民眾普遍表示，這次搶票非常順利，「順到可以選位置」，就算剛開始沒訂到理想位置，刷個幾分鐘就有，推估與新冠肺炎疫情升溫，低搭乘大眾運輸工具的意願降低有關，就算願意出門「也會怕怕的」。

台鐵說，截至今天上午9時，東部幹線4月1日往花蓮下午3時以後、往台東上午10時以後，及4月2日往花蓮上午11時以前、往台東下午6時以前，長途自強號座位已售完。4月5日上午7時以後長途自強號座位也已售完。至於西部幹線，台北往高雄方向，4月1日晚上7時至4月2日上午10時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向4月5日上午11時至下午5時長途自強號座位已售完。其餘皆有座位。

南迴線車票，高雄往台東方向長途各車次自強號尚有座位；台東往高雄方向4月5日上午11時至下午5時長途自強號座位已售完，其餘皆有座位。

台鐵說，加開北花優惠復興號各日期及車次也還有座位。另4月1、2、4、5日東線六班實名制列車，將於3月19日零時起放今年3月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第 1 碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

台鐵說請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於20日上午9時重新釋出供民眾訂票。

自強號 台鐵 台東

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