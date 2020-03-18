診所藥局囤藥導致市場供貨不均 食藥署要求超量須報核

新冠肺炎肆虐全球可能影響藥品生產鏈，同時可能醫療院所與藥局擔憂缺藥而事先囤貨，使藥品市場供貨不均。國內傳出有藥品業代頻頻接到診所藥局高喊「貨先給我」，有牙科診所叫平日兩倍量的用藥抗生素與止痛劑，有藥局備了五到十倍的貨量，有藥師說最近似乎叫不到甲狀腺藥與心臟用藥。

議價能力較高的醫院往往能一次進較多貨，衛福部食藥署近日啟動醫院庫存量調查，確實發現醫院庫存量有微幅增加。為此昨日頒布命令，要求藥商依前一年的月平均用量供應藥品，並按比例分配至醫療機構及藥局，醫療機構及藥局也應依前一年的月平均用量採購藥品。供貨量或進貨量逾去年月平均用量的一成以上時，就須報准同意。

衛福部食藥署藥品組科長張連成表示，目前函知這份原則供參酌，如藥商、藥局與醫療院所無法遵守、藥品供貨市場持續紊亂，主管機關將會研擬相關措施或罰則加以因應。

中華民國藥師公會全聯會常務理事、開業藥師趙瑞平表示，一般來說，國內藥品市場今年進貨量約與去年相當，因此市場上的藥品總量應足夠，但最怕發生搶貨現象。

趙瑞平的藥師友人，過去進一瓶1000顆的抗生素，可分裝給該社區民眾一段時間，因此每次都是一瓶一瓶進貨，但最近卻擔憂哪天缺藥、乾脆多叫藥，一次進貨五到十瓶。

開業藥師柯明道表示，新冠肺炎肆虐世界，影響全球藥品供應鏈，勢必造成原料藥短缺問題，只是不清楚何時發生。最近甲狀腺、心臟疾病等慢箋用藥開始叫不到；近日有牙科醫師友人請代訂以往兩倍量的抗生素與止痛劑，「藥局診所並非蓄意囤藥牟利，是真的不知道會斷多久」。

趙瑞平說，全台6000多家藥局當中，如果半數都多叫一瓶藥，市場上某種藥一下就會少3000瓶，可能波及領用慢性病藥品的民眾。為避免議價能力較弱的藥局缺藥，政府應考慮確保藥品盤商端有充足貨源可供應給藥局。