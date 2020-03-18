出門要帶雨具！ 今天雨勢間歇 明天鋒面影響台灣

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天白天台灣受到鋒面雲系接近影響，苗栗以北轉為多雲時陰有局部短暫陣雨，高溫也略往下降，中南部維持多雲到晴，要注意空氣品質，東部則為多雲。要留意時間愈晚，鋒面的影響愈明顯，今天出門要攜帶雨具。

今天清晨鋒面雲系的位置就在台灣北部近海，持續接近台灣。這波鋒面的移動速度不快，賴忠瑋說，今天台灣主要是受到鋒面前緣雲系的影響，明天才是鋒面主要影響台灣的時間，因此今天的雨勢會比較間歇，偶而下偶而停，不下雨的時間還比較長。

他說，明天鋒面影響台灣，預計中部以北是雲系主要影響的區域，容易有陣雨，下雨持續時間也會比較長，南部山區和東半部也要留意有陣雨。雖然這波鋒面會帶來的水氣不算特別多，還是要留意偶而雨勢比較大，不像冬天的綿綿細雨。

周五鋒面雲系就會逐漸遠離，除了北部及東部還是受到鋒面殘留雲系及鋒後的東北風及偏東風影響，雲量容易偏多之外，中南部幾乎都可以見到陽光。周六偏南風增強，台灣附近水氣減少，各地幾乎都是晴到多雲的穩定天氣。

賴忠瑋說，這次鋒面影響不至於造成明顯降溫，除了白天因為雲量偏多遮住了陽光，使氣溫沒有像前幾天那麼溫暖之外，清晨的低溫降幅不算太明顯，不過還是要留意早晚偏涼，早出晚歸還是要注意保暖。

中南部未來三天都還是要留意空氣品質，今天是因為風向仍然吹偏東風到東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳。明天中部可望有些降雨降低汙染物的濃度，不過南部仍要留意空氣品質。周五鋒面遠離後中南部仍位於背風側，擴散條件還是不太好，敏感族群未來三天都要盡量避免在戶外從事劇烈活動。