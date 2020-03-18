鋒面接近今明兩天有雨 周六日天氣溫暖舒適

中央氣象局說，今明兩天鋒面接近及華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

明天鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其中北台灣的降雨有時較為明顯，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地則是多雲的天氣；北部及東半部天氣稍濕涼。

周五鋒面漸離開，水氣減少，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六、周日台灣附近為偏南風的環境，天氣溫暖舒適，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

下周一、下周二東北風稍增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一之前西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路及交通往返應注意。

25日至27日風向漸轉為東南風，氣溫回升，東部、東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。