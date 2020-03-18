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今明兩天小範圍較大降雨 吳德榮：周末好天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五鋒面在台灣附近，今明兩天水氣多，中部以北及東半部轉有局部陣雨，南部雲量增多，各地白天稍轉涼。今天北部16至24度、中部16至26度、南部15至29度、東部14至27度。
今明鋒面結構弱，有降雨空檔，但因低層暖濕，大氣對流不穩定，易有小尺度對流胞在其中發展，偶有帶來小範圍較大降雨的機率。周五水氣逐漸減少、降水稍減緩。
他說，周六、周日平地好轉，各地多雲時晴，氣溫回升，山區仍有局部短暫降雨的機率；周末皆是白天微熱早晚涼的天氣。
下周一另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，其他地區影響小。下周二微弱鋒面遠離，天氣好轉，東半部偶有零星降雨。
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