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南部另一所大學再傳停課 確診者當伴郎多人隔離

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國內發生首度確定新冠肺炎病例侵入南部某國立大學，而無獨有偶的，晚間又傳出鄰近的另間國立大學也有學生接觸確定病例而在居家隔離中。示意圖／聯合報系資料照片
國內發生首度確定新冠肺炎病例侵入南部某國立大學，而無獨有偶的，晚間又傳出鄰近的另間國立大學也有學生接觸確定病例而在居家隔離中。示意圖／聯合報系資料照片

國內發生首度確定新冠肺炎病例侵入南部某國立大學，而無獨有偶的，晚間又傳出鄰近的另間國立大學也有學生接觸確定病例而在居家隔離中，據了解，學生是在3月7日參加一場婚宴，婚宴中有確定病例，而兩所大學都有學生參加，多人在居家隔離中。

疫情指揮中心今天公布確定第75個病例，是南部國立大學學生，因為到德國拜訪教授談讀研究所的事情，返國後確診，雖然在返國後沒有進入校園，但有與兩名同學一起聚餐，兩名同學有上兩堂課，因此有110名師生因此自主健康管理中，兩堂課也改為視訊教學。

晚間再傳出另間國立大學也有居家隔離學生，校方表示，確實有一名碩士班的女學生，因為接觸到確診病例而居家隔離，是在3月7日參加一場婚宴，10日接到衛生局通知隔離，在期間曾上兩堂課，學校已要求37名師生自主管理14天。

據了解，參加婚宴的人相當多，確診的病人是伴郎，兩所國立大學都有學生參加，也都被通知居家隔離中，而另間大學也有師生自主管理，但尚未停課

新冠肺炎 COVID-19 停課

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