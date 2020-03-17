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境外移入激增 欲進北榮需清查旅遊史

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
北榮防疫升級，進入醫院全面查旅遊史。圖／本報資料照
北榮防疫升級，進入醫院全面查旅遊史。圖／本報資料照

為防堵境外移入病例造成院內感染，台北榮民總醫院今天宣布，18日起所有人進入中正樓都須查旅遊史，19日起則擴及門診大樓，民眾需攜帶健保卡或有相片的身分證件接受查驗。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，之前北榮便已針對探、陪病者加強防疫措施，除每天限制探病人次，也需刷健保卡查驗身分，現在因境外移入個案激增，因此針對出入門診大樓陪看診或洽公的民眾也加強管制。

防疫新措施包括自3月18日起，所有進入中正樓人員，除出示職員證、陪伴證或辦理住院者外，均須於中正樓一樓服務台查檢旅遊史；19日起門診區動線調整，民眾須配合現場引導進入，除出示服務證、預約掛號者外，均須接受旅遊史查驗。

另外，李偉強表示，因有許多民眾一大早便到檢驗室抽號碼，以利快速檢驗，但中正樓、門診大樓將於每日上午7時開始查檢旅遊史，因此取消原先上午6時檢驗室抽號碼作業，改自上午7時後進場抽號；請民眾備妥有健保卡或有相片的身分證件接受查檢。

健保卡 身分證 榮民 新冠肺炎

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