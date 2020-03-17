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北榮防疫升級 18日起進入醫院全面查旅遊史

中央社 / 台北17日電

為防堵境外移入病例，北榮今天宣布，18日起所有人進入中正樓都須查檢旅遊史，19日起擴及門診大樓，提醒民眾攜帶有相片的健保卡身分證件接受查驗，呼籲民眾避免到醫院。

新冠肺炎延燒全球，世界衛生組織（WHO）日前宣布進入全球大流行，台灣短短3天內暴增24例境外移入病例。

台北榮民總醫院今天傍晚發布新聞稿宣布，為防堵境外移入案例，明天起進出醫院者不僅要登記，更要全面查驗旅遊史，呼籲民眾儘可能避免到醫院。

北榮表示，3月18日起，所有進入中正樓人員，除出示職員證、陪伴證或辦理住院者外，均須於中正樓一樓服務台查檢旅遊史；19日起門診區動線將調整，民眾須配合現場導引進入，除出示服務證、預約掛號者外，均須接受旅遊史查檢。

北榮指出，院方將於每天上午7時開始查驗旅遊史，民眾應備妥有相片的健保卡或身分證件接受查檢。

此外，北榮也將取消原本上午6時的檢驗室抽號碼作業，現場掛號也改自上午7時後進場抽號。

健保卡 身分證 榮民

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