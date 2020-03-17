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旅客、學生滯留多 長榮：將儘量維持各航點正常飛航

聯合報 / 記者曹悅華╱即時報導
長榮航空。聯合報系資料照
長榮航空。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情升溫，歐美及亞洲多數國家已提升為第三級警告，長榮航空晚間指出，在此非常時期，仍負有空中交通運輸責任，以避免造成滯留在海外的旅客、留學生返台困難，會儘量維持各航點正常飛航，但會依市場需求及組員調度之情況，進行航班必要之異動。

長榮航空指出，現階段飛航亞洲航班，原過夜派遣航班已改採加派組員當日來回模式，飛航歐美三級警告區域入境台灣之組員，會遵照中央流行疫情指揮中心之要求進行居家檢疫14天，但為避免無組員派遣之困境，將會持續與疾管署與民航局溝通討論，共同尋求可以兼顧防疫與運輸需求的方案。

長榮航空最新航班資訊和退改票規範，旅客可公司官網之「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」查詢，網址為https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html

長榮 新冠肺炎

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