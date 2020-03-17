市場萎縮消費急凍 農委會推三招救農產

受到新冠肺炎影響，消費急凍，農產品外銷受阻，農委會祭出三措施救農產，包括農產品海外市場拓銷獎勵、加強海外市場分散與拓展，以及辦理農產品網路購物活動，希望能化危機為轉機，維護農民權益。

農委會將獎勵直轄市及縣（市）政府、產業公協會、農漁民團體及財團法人舉辦各類農產品海外市場宣傳行銷活動，例如在國外通路辦理促銷活動、海外新興市場研析與試銷計畫、辦理貿易洽談會、貿易拓訪團、海外市場行銷廣告等，強化新市場與新通路的開發。

農委會國際處長林家榮表示，現在也許不能出國去，但等到疫情趨緩，產業團體也能由當地超市或通路自行辦理，即使封城，大多超市還是有營業的。而且這是振興措施，並不是馬上要辦的，主要是疫情有所紓緩才會加強辦理。屆時，農委會會端看各式促銷活動的規模，提供一筆費用補助，獎勵對象是直轄市及縣（市）政府、產業公協會、農漁民團體及財團法人，不是個別外銷業者。

此外，受到肺炎疫情的影響，農委會與將近50家國內電商平台業者共同合作，舉辦「台灣農產嘉年華」網購活動，除提供電商平台業者行銷獎勵外，消費者購買指定具溯源國產農產品滿500元將享有50元優惠，回饋金額無上限，鼓勵消費者踴躍上網選購國產有機、產銷履歷及QR code等農產品，目前總計有超過,000項國產優質農產品供消費者線上選購，第一階段活動至6月30日截止，將視狀況擴大舉辦。