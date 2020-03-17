美國國家科學院辦展覽 表彰李遠哲等10位諾貝爾獎得主

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

中研院前院長李遠哲獲美國國家科學院（National Academy of Sciences）表彰，即日起至6月11日於美國國家科學院大樓舉辦實體展覽「推進權利與自由 — 科學與自由─科學、人類尊嚴及諾貝爾獎（Advancing Rights and Freedoms: Science, Human Dignity, and the Nobel Prize）」，展出包括李遠哲在內10名對人權有貢獻的諾貝爾獎得主，盼藉此喚起大眾重視科學與人權議題。

中研院指出，美國國家科學院人權委員會認為，許多獲得諾貝爾獎的科學家，在其個人及職業生涯中，也為實現人權做出重大貢獻，透過展覽表彰他們盡力提倡《世界人權宣言》和國際人權公約所保障的權利。

展覽指出，李遠哲無論是在國際或台灣的領導職位中，皆增進科學與人權間的聯繫，並致力於強化科學以造福社會，在1994年至2006年擔任中研院院長期間，李遠哲協助使「國際科學院與學術社群的人權綱路」更加健全，並在全球科學自由面臨威脅時，確保中研院參與其中。

本次選出的10位諾貝爾獎得主為：英國生物化學及分子生物學家Richard J. Roberts、剛果醫師Denis Mukwege、義大利神經生物學家Rita Levi-Montalcini、美國分子生物學家Peter Agre、台灣化學家李遠哲、法國病毒學家Françoise Barré-Sinoussi、蘇聯原子物理學家Andrei Sakharov、印度經濟學家Amariya Sen、肯亞社會運動者Wangari Maathai、英國化學家Harold Kroto，以及瑞典神經科學家Torsten Wiesel。

人權 諾貝爾獎 李遠哲

延伸閱讀

中研院：今起禁止因公出國至第3級警示國家

中研院宣布 禁院內人員因公出國前往三級疫情國家

「3天沒喝水」女留學生被隔離提人權 堅持要喝這個

師生禁出國 學者：防疫vs.人權 不能空白授權

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

越南升三級警示 星宇三航線4月底前恐全暫停

星宇航空今年1月23日小年夜風光開航，如今不到兩個月，在新冠肺炎影響下陸續停飛。今天中央流行疫情指揮中心將亞洲19國升級...

離島免稅店等瞴遊客 大推優惠搶救業績

新冠肺炎疫情持續延燒，重創金門觀光，連帶的金門最大免稅店昇恆昌金湖廣場的業績也一落千丈，來客數更是慘不忍睹，昇恆昌金湖廣...

亞洲19國升級三級警示！台灣虎航公布航班異動這些全砍

中央流行疫情指揮中心今將亞洲19國旅遊警示提升至三級「警告（Warning）」，其中包含日本，華航跟長榮皆表示航班異動仍...

今晚變天！東、中部以北雨下到周五 下周再迎鋒面

晚上開始變天。中央氣象局說，今晚鋒面逐漸靠近，加上華南雲雨區東移，中部以北雲量增加，明天水氣會越來越多，除南部平地外，各...

亞19國、美三州升三級！可樂旅遊仍有16團在外其餘全砍

中央流行疫情指揮中心今天宣布，亞洲19國、東歐一國及美國三州旅遊疫情提升至第三級警告，可樂旅遊說，目前仍有16團在當地，...

刮刮樂「棋開得勝」 三個頭獎200萬元

台灣彩券公司今（17）日推出全新益智延長型玩法的象棋主題刮刮樂「棋開得勝」，要讓民眾在刮獎時享受下棋的鬥智對弈樂趣。棋開...

周三起北台灣降雨 周末轉晴

今天冷氣團減弱，各地都是多雲到晴的好天氣，白天氣溫約在24至28度，舒適宜人，不過日夜溫差仍大。今晚起鋒面逐漸接近台灣北...

清明國道估比往年塞 早兩周休掃墓全線單一費率再七折

今年清明連假自4月2日至4月5日共四天，受到新冠肺炎影響，民眾搭乘大眾運輸的意願降低，清明國道預估比往年更塞。交通部高公...

配合南迴電氣化工程 台鐵將暫時停駛枋寮-台東四列次

配合南迴線電氣化工程，台鐵局比照前五階段模式，自109年4月6日至12月15日止實施第六階段公路客運替代運輸措施。

空汙增新冠死亡率？學者：需更多研究

空汙恐增加新冠肺炎的死亡率？歐洲公共衛生聯盟16日警告，空汙所導致的高血壓等慢性病，可能會增加新冠肺炎的死亡率，過去針對SARS的研究也顯示，患者暴露在中度空汙的環境增加8成的死亡率。然而，環境流行病學專家漢塞爾則認為，空汙和新冠肺炎之間的因果關係，還需要更多研究證實。

PrEP助攻！愛滋新增感染 15年新低

近兩年來，台灣愛滋感染人數持續下降，今年前兩個月愛滋確診數為216人，創下近15年來新低，亞東醫院感染科主任楊家瑞表示，這與疾管署推動「愛滋病毒暴露前預防性投藥（PrEP）公費試辦計畫」有關，今年額度縮小，盼能籌募經費，擴大試辦計畫名額。

熱門新聞

四團共71人卡國外回不來 雄獅旅遊尋求外交部協助

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

摩洛哥緊急鎖國！傳我國十團遭困 觀光局回應了

又是水逆又是犯太歲？這5個生肖一定要注意

有摩洛哥團前車之鑑 突尼西亞台灣團連夜撤退像逃難

阿婆排隊買口罩一聽「藍色的」秒閃人 真相讓網友笑歪！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。