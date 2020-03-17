美國國家科學院辦展覽 表彰李遠哲等10位諾貝爾獎得主
中研院前院長李遠哲獲美國國家科學院（National Academy of Sciences）表彰，即日起至6月11日於美國國家科學院大樓舉辦實體展覽「推進權利與自由 — 科學與自由─科學、人類尊嚴及諾貝爾獎（Advancing Rights and Freedoms: Science, Human Dignity, and the Nobel Prize）」，展出包括李遠哲在內10名對人權有貢獻的諾貝爾獎得主，盼藉此喚起大眾重視科學與人權議題。
中研院指出，美國國家科學院人權委員會認為，許多獲得諾貝爾獎的科學家，在其個人及職業生涯中，也為實現人權做出重大貢獻，透過展覽表彰他們盡力提倡《世界人權宣言》和國際人權公約所保障的權利。
展覽指出，李遠哲無論是在國際或台灣的領導職位中，皆增進科學與人權間的聯繫，並致力於強化科學以造福社會，在1994年至2006年擔任中研院院長期間，李遠哲協助使「國際科學院與學術社群的人權綱路」更加健全，並在全球科學自由面臨威脅時，確保中研院參與其中。
本次選出的10位諾貝爾獎得主為：英國生物化學及分子生物學家Richard J. Roberts、剛果醫師Denis Mukwege、義大利神經生物學家Rita Levi-Montalcini、美國分子生物學家Peter Agre、台灣化學家李遠哲、法國病毒學家Françoise Barré-Sinoussi、蘇聯原子物理學家Andrei Sakharov、印度經濟學家Amariya Sen、肯亞社會運動者Wangari Maathai、英國化學家Harold Kroto，以及瑞典神經科學家Torsten Wiesel。
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