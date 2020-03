美國國家科學院辦展覽 表彰李遠哲等10位諾貝爾獎得主

中研院前院長李遠哲獲美國國家科學院(National Academy of Sciences)表彰,即日起至6月11日於美國國家科學院大樓舉辦實體展覽「推進權利與自由 — 科學與自由─科學、人類尊嚴及諾貝爾獎(Advancing Rights and Freedoms: Science, Human Dignity, and the Nobel Prize)」,展出包括李遠哲在內10名對人權有貢獻的諾貝爾獎得主,盼藉此喚起大眾重視科學與人權議題。

中研院指出,美國國家科學院人權委員會認為,許多獲得諾貝爾獎的科學家,在其個人及職業生涯中,也為實現人權做出重大貢獻,透過展覽表彰他們盡力提倡《世界人權宣言》和國際人權公約所保障的權利。

展覽指出,李遠哲無論是在國際或台灣的領導職位中,皆增進科學與人權間的聯繫,並致力於強化科學以造福社會,在1994年至2006年擔任中研院院長期間,李遠哲協助使「國際科學院與學術社群的人權綱路」更加健全,並在全球科學自由面臨威脅時,確保中研院參與其中。

本次選出的10位諾貝爾獎得主為:英國生物化學及分子生物學家Richard J. Roberts、剛果醫師Denis Mukwege、義大利神經生物學家Rita Levi-Montalcini、美國分子生物學家Peter Agre、台灣化學家李遠哲、法國病毒學家Françoise Barré-Sinoussi、蘇聯原子物理學家Andrei Sakharov、印度經濟學家Amariya Sen、肯亞社會運動者Wangari Maathai、英國化學家Harold Kroto,以及瑞典神經科學家Torsten Wiesel。