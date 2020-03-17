越南升三級警示 星宇三航線4月底前恐全暫停

星宇航空今年1月23日小年夜風光開航，如今不到兩個月，在新冠肺炎影響下陸續停飛。今天中央流行疫情指揮中心將亞洲19國升級第三級警示，星宇4月底前僅剩的越南也在內。對於是否暫停越南峴港航班，星宇說仍在評估中。

受到新冠肺炎疫情影響，星宇航空近期陸續宣布，每天三班的澳門航班，兩班停飛至5月31日，一班停飛至4月30日；另外2月24日至3月31日，每天取消一班桃園機場往返越南峴港航班，剩上午一班，而馬來西亞檳城每天一班也遭取消，停飛到到4月30日。原預計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也延後至7月1日開航。

對於4月底前僅剩的峴港航班，星宇航空表示已機動減班，是否暫時停飛仍在評估中。據了解，目前峴港航班載客率也不高。

根據星宇提供班表，桃園-峴港原本每天一班，明天起到月底共取消六班，分別是18日、22日、26日、27日、29日、31日航班。