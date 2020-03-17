亞19國、美三州升三級！可樂旅遊仍有16團在外其餘全砍

中央流行疫情指揮中心今天宣布，亞洲19國、東歐一國及美國三州旅遊疫情提升至第三級警告，可樂旅遊說，目前仍有16團在當地，其他未出發的團將取消至3月底，另外也延長陸港澳、歐美加等地旅遊團取消時間。

可樂旅遊說，目前約有16團，240人（含領隊）在今天升第三級地區進行觀光，將立即通知旅客疫情新規定，並協助處理更改班機事宜。

可樂旅遊說，其他未出發旅客，全數將取消至3月31日前團體行程；另港澳、大陸、歐洲、美加、韓國、關島等地更取消至4月30前。相關退費事宜將依政府規定配合辦理。

亞洲分別為日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫，共19國。

東歐為摩爾多瓦，美國為華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州共三州，指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間今天下午4時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，美國除上述三州外，其他州之旅遊疫情建議則升至第二級警示，提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。