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離島免稅店等瞴遊客 大推優惠搶救業績

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
昇恆昌金湖廣場從上週五開始推出優惠活動，盼吸引在地消費者上門消費。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場從上週五開始推出優惠活動，盼吸引在地消費者上門消費。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，重創金門觀光，連帶的金門最大免稅店昇恆昌金湖廣場的業績也一落千丈，來客數更是慘不忍睹，昇恆昌金湖廣場從3月12日推出「春季購物優惠」活動，開放1至3樓精品、手錶、部分保養品、洋酒等商品，消費者購買後可直接帶走，不用像以往要出境時在碼頭或機場才能提貨，盼刺激消費、搶救業績。

「怎麼逛了半天，都沒什麼客人？」最近去逛昇恆昌金湖廣場，民眾明顯覺得客人少很多，以往假日總有滿滿的遊覽車，但最近卻是一台遊覽車都沒有，逛了老半天，都沒啥人，民眾都忍不住說「店員比客人還多，看得出來是慘淡經營」。

因為現在金門沒有陸客、台客，為了搶救業績，昇恆昌金湖廣場從12日起推出1到3樓精品、手表、部分保養品、洋酒等商品「稅放」動作，也就是民眾到現場購買，「可直接帶走」，不用像以前需要出境才能購買，希望能夠讓冷清的商場吸引一點人氣回籠。

昇恆昌金湖廣場經理李志明進一步表示，這是為了回饋金門鄉親的支持，特別推出「國際精品的春季購物優惠」，「稅放」後價格跟在國際機場買的價格一樣，此次有上百種品牌、上萬種品項，都有折扣，價錢則每種類別不同，優惠從10到13%不等，因為商品數量有限，賣完為止，估計至少會持續到4月止。

因為昇恆昌的員工有數百人之多，算是僅次於金酒公司的大型企業，受近期的疫情衝擊，雖然屢屢傳出有員工開始放無薪假，但李志明否認，他強調，沒有裁員、沒放無薪假，只是營業時間從上午9點到晚間6點，比平日早下班一小時。

昇恆昌員工透露，此次開放的商品，價格享有免稅價，當中的稅額由昇恆昌自行吸收，主要原因是很多商品，公司都已經買斷，少賺至少比賣不出去好。

據了解，目前金湖廣場實施「做二休二」，將人力分成兩組，輪流上班，一方面因應來客數減少，不需這麼多人力上班，另一方面為防堵疫情做準備，萬一真有員工確診而遭隔離，至少還有另一組員工可以支援公司人力。

新冠肺炎疫情持續延燒，重創金門觀光，連帶的金門最大免稅店昇恆昌金湖廣場的業績也一落千丈，來客數更是慘不忍睹。記者蔡家蓁／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，重創金門觀光，連帶的金門最大免稅店昇恆昌金湖廣場的業績也一落千丈，來客數更是慘不忍睹。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場經理李志明表示，近期推出「國際精品的春季購物優惠」活動，假日明顯客源提高不少。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場經理李志明表示，近期推出「國際精品的春季購物優惠」活動，假日明顯客源提高不少。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 機場

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